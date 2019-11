Cascades annonce la réalisation de son placement de billets

KINGSEY FALLS, QC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (la « Société »), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce aujourd'hui qu'elle a réalisé le placement privé de billets de premier rang à 5,125 % d'un capital global de 350 M$ US échéant en 2026, de billets de premier rang à 5,375 % d'un capital global de 300 M$ US échéant en 2028 et de billets de premier rang à 5,125 % d'un capital global de 175 M$ CA échéant en 2025 (collectivement, les « billets ») qu'elle avait annoncé antérieurement. Cascades USA Inc., filiale en propriété exclusive indirecte américaine de la Société, a été coémetteur de chacune des séries de billets avec la Société.

La Société affectera le produit net du placement des billets (i) au remboursement de la totalité de ses billets de premier rang à 5,50 % d'un capital global de 250 M$ CA échéant en 2021 (les « billets de 2021 ») et de ses billets de premier rang à 5,50 % d'un capital global de 400 M$ US échéant en 2022 (les « billets de 2022 ») en circulation et (ii) au remboursement de certaines sommes prélevées sur sa facilité de crédit renouvelable. Les billets de 2021 seront remboursés le 13 décembre 2019 à un prix correspondant à 101,375 % de leur capital, majoré de l'intérêt couru et impayé sur ceux‑ci jusqu'au 13 décembre 2019, exclusivement. Les billets de 2022 seront remboursés le 26 décembre 2019 à un prix correspondant à 101,375 % de leur capital, majoré de l'intérêt couru et impayé sur ceux‑ci jusqu'au 26 décembre 2019, exclusivement.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de quelque titre que ce soit et aucun des titres qui y sont mentionnés ne peut être vendu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d'avoir été inscrit ou d'avoir été rendu admissible en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

Certains énoncés faits dans le présent communiqué, y compris ceux qui se rapportent à des résultats futurs, sont des énoncés prospectifs (au sens donné à ce terme et au terme forward looking statements en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995) qui reposent sur les attentes actuelles. L'exactitude de ces énoncés est assujettie à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement des résultats prévus, y compris l'effet de la conjoncture économique générale, la baisse de la demande suscitée par les produits de la Société, l'augmentation du coût des matières premières, la fluctuation des prix de vente, l'évolution défavorable de la conjoncture du marché ou du secteur en général et d'autres facteurs décrits dans les documents que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Fondée en 1964, Cascades inc. propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. La Société compte 11 700 femmes et hommes et opère près de 100 unités d'exploitation au Canada, aux États‑Unis et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi‑siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux‑être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades inc. se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias, Christine Beaulieu, Directrice des communications, Cascades inc., 819 363‑5161, christine_beaulieu@cascades.com; Source, Allan Hogg, Vice‑président et chef de la direction financière, Cascades inc., 819 363‑5100; Investisseurs, Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282‑2697

Related Links

www.cascades.com