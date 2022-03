KINGSEY FALLS, QC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Cascades Inc. (TSX: CAS), chef de file en matière de recyclage, d'hygiène et de solutions d'emballage écologiques, est heureuse d'annoncer la mise en nomination de monsieur Alex N. Blanco au poste d'administrateur de la société. Choisi par le conseil d'administration parmi plusieurs candidats exceptionnels identifiés au cours des derniers mois, sa candidature sera soumise aux actionnaires dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se déroulera le 12 mai prochain.

Alex N. Blanco est un cadre supérieur entrepreneurial et membre de conseils d'administration avec près de 40 ans d'expérience internationale dans de multiples industries, pays et entreprises. Originaire de Brooklyn, New York, il a obtenu un baccalauréat en génie mécanique et aérospatial de l'Université de Princeton. Après avoir reçu son diplôme, monsieur Blanco a travaillé pour Procter & Gamble (P&G) pendant 30 ans, où il a occupé le poste de vice-président de l'approvisionnement en produits pour le secteur mondial de la beauté. Auparavant, il dirigeait les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour d'autres divisions clés de P&G, notamment pour ses usines de fabrication papier.

En plus de ses expériences professionnelles chez P&G, il a également été chef de la direction de la chaîne d'approvisionnement et vice-président exécutif d'Ecolab, un leader mondial des technologies et des services d'eau, d'hygiène et d'énergie. De 2013 à 2020, il a supervisé les opérations de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Ecolab qui comprend 98 usines de fabrication, plus de 200 centres de distribution, de même que l'approvisionnement et l'ingénierie. M. Blanco est administrateur de Patterson Companies, Inc. depuis avril 2017. Il a également été administrateur du YMCA des Greater Twin Cities de juin 2015 à mai 2020.

« Nous sommes ravis à l'idée de pouvoir compter sur l'expérience et l'expertise d'Alex », a souligné Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration. « Alex est un leader stratégique avec une expérience de haute direction précieuse qui bénéficiera à Cascades, notamment en matière de chaîne d'approvisionnement, d'opérations ainsi que de marché américain dans lequel nous générons 60% de nos ventes ».

La nomination de monsieur Blanco fait suite à un vaste processus concurrentiel mené par un cabinet international de premier plan spécialisé dans la recherche de cadres et a été guidé par une matrice de compétences complète. Conformément à la responsabilité du Conseil d'administration de fournir une supervision efficace du plan stratégique à long terme de la Société, un accent particulier a été mis sur l'expérience transfrontalière et la représentation géographique. Cette mise en nomination s'inscrit aussi dans le cadre du programme de préparation de la relève du Conseil d'administration. La nomination de monsieur Blanco prépare le départ d'un membre du conseil d'administration qui prendra sa retraite en 2023 après 11 ans de loyaux services, madame Elise Pelletier.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. Cascades compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au bien-être des personnes, des collectivités et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]