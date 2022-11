KINGSEY FALLS, QC, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Cascades Inc. (TSX : CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce la fermeture permanente de l'onduleuse de son usine de Belleville, dans le cadre des initiatives d'optimisation continue de sa plateforme d'emballage de carton-caisse en Ontario.

Cette fermeture, qui prendra effet au plus tard le 2 décembre, permettra à l'usine de se doter d'un modèle d'affaires plus durable en concentrant ses opérations sur les activités de conversion en tant qu'usine de feuilles graphiques à haut volume.

« Grâce à la capacité supplémentaire générée par l'optimisation stratégique de notre réseau en Ontario ces dernières années, nous avons la possibilité de redéployer cette production vers d'autres unités de la région. Ce faisant, nous réduirons considérablement les coûts et recentrerons les priorités de Belleville sur la conversion. Cette décision positionnera notre plateforme pour un succès à long terme et renforcera davantage notre offre de services pour nos précieux clients », a déclaré Charles Malo, président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse.

La fermeture touchera 31 des 106 employé(e)s de l'usine. Cascades travaillera avec ces personnes pour minimiser l'impact de cette annonce, notamment en leur offrant la possibilité d'être transférés dans d'autres unités d'affaires de Cascades. Les employé(e)s qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas être transférés dans d'autres usines recevront un soutien dans la recherche d'un autre emploi.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération.

