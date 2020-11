KINGSEY FALLS, QC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce la fermeture, le 30 juin 2021, de son usine de Laval, au Québec, spécialisée dans la fabrication de serviettes de table destinées au marché hors foyer.

L'usine de Laval a une capacité de conversion annuelle de 1,4 M de caisses. Ces volumes seront déplacés vers d'autres usines de Cascades et comblés par des capacités additionnelles. L'usine emploie actuellement 54 travailleurs.

« La COVID-19 a impacté lourdement la fréquentation des restaurants, des hôtels et des édifices publics, des marchés desservis par l'usine de Laval. Cette situation, combinée à des coûts de logistique élevés, nous a incités à déplacer la production vers d'autres sites afin d'optimiser nos opérations, de réduire nos coûts et de créer des synergies. Il est important de noter que cette décision n'aura aucun impact sur la qualité des produits, le niveau de service que nous offrons à nos clients ou la capacité de Cascades de répondre à la demande pour nos produits », a déclaré Jean-David Tardif, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu.

D'ici la fermeture de l'usine, Cascades travaillera étroitement avec ses employés afin de réduire l'impact de cette annonce. Elle offrira notamment, au plus grand nombre possible, une relocalisation vers ses nombreuses autres unités d'affaires au Québec. Ceux qui ne pourront ou ne voudront être affectés à d'autres usines seront accompagnés dans leurs efforts de recherche d'emploi.

« La décision que nous annonçons aujourd'hui n'a pas été facile à prendre. Nous tenons à remercier les Cascadeurs de l'usine de Laval pour leur loyauté au fil de toutes ces années. Je souhaite que le plus grand nombre possible demeure avec l'entreprise. Je tiens également à les remercier à l'avance pour leur professionnalisme et le dévouement dont ils feront preuve à servir nos clients fidèlement, et ce, jusqu'à la fermeture du site », a conclu Jean-David Tardif.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

