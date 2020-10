KINGSEY FALLS, QC, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce la fermeture progressive et définitive, prévue entre le 7 décembre 2020 et le 31 janvier 2021, de ses activités de fabrication de conversion de papier tissu aux usines de Pittston et de Ransom, situées en Pennsylvanie.

Les deux machines à papier de l'usine de Ransom ont une capacité de production annuelle totale de 50 000 tonnes de papier tissu. Ces volumes sont actuellement principalement convertis à l'usine de Pittston en 6 millions de caisses de produits. Ces volumes seront déplacés vers d'autres usines de Cascades et comblés par des capacités additionnelles. Les deux sites emploient un total de 229 travailleurs.

« Les équipements vieillissants de ces usines, la faible rentabilité, les coûts de logistique élevés et les investissements réalisés dans d'autres unités de production et de conversion aux États-Unis nous ont incités à déplacer la production vers d'autres sites afin d'optimiser nos opérations et de réduire nos coûts. La fermeture de ces deux usines s'inscrit dans nos initiatives stratégiques déployés pour améliorer la rentabilité du Groupe Tissu. Nous tenons à rassurer nos clients, ces décisions n'auront aucune incidence sur la qualité des produits et du service de Cascades », a déclaré Jean-David Tardif, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, Cascades travaillera activement à réduire l'impact de cette annonce sur les employés de Ransom et Pittston. Elle offrira notamment au plus grand nombre possible une relocalisation vers ses autres unités d'affaires. Ceux qui ne pourront ou ne voudront être affectés à d'autres usines seront accompagnés dans leurs efforts de recherche d'emploi.

« Nous tenons à remercier tous les employés de Ransom et de Pittston pour leur loyauté et leur dévouement au fil de toutes ces années. Je remercie à l'avance nos employés pour leur professionnalisme à servir nos clients fidèlement, et ce, jusqu'à la fermeture des deux sites », a conclu Jean-David Tardif.

