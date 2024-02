KINGSEY FALLS, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Cascades (TSX: CAS) annonce un réalignement opérationnel et une optimisation de sa plateforme Emballage carton-caisse. L'usine de papier cannelure de Trenton (Ontario), actuellement à l'arrêt, ne reprendra pas ses activités, tandis que les usines de conversion de Belleville (Ontario) et de Newtown (Connecticut) seront fermées définitivement, de manière progressive, d'ici le 31 mai 2024. À la suite de récents investissements stratégiques dans l'usine de Bear Island et dans son réseau de conversion, la production de ces installations sera transférée vers d'autres unités disposant de capacités disponibles et d'équipements plus modernes.

La capacité de production annuelle des équipements qui fermeront est de 175 000 tonnes courtes de papier cannelure et de 500 millions de pieds carrés d'emballages en carton ondulé. Cascades s'est engagée à maximiser le rendement de ses actifs, et la combinaison du contexte actuel du marché, des coûts d'exploitation plus élevés, de la technologie vieillissante et de la nécessité de réaliser des investissements importants ont été les facteurs déterminants dans la décision de cesser les activités dans ces installations.

La Société enregistrera dans ses résultats du quatrième trimestre de 2023 des charges de baisse de valeur et d'obligations environnementales totalisant 61 millions $ associées à ces fermetures et inscrira environ 35 millions $ de charges de restructuration additionnelles au cours des prochaines années.

« Je tiens à assurer à nos clients que nous travaillerons avec eux pour assurer une transition harmonieuse, a déclaré Charles Malo, président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse. Je tiens également à remercier sincèrement les Cascadeuses et les Cascadeurs touchés par cette annonce. Nous les soutiendrons tout au long de ce processus et nous favoriserons le transfert des employés qui souhaitent continuer à travailler pour Cascades dans l'un de nos autres sites. »

Au cours des prochaines semaines, Cascades travaillera en étroite collaboration avec les 310 employés concernés afin d'atténuer, dans la mesure du possible, les répercussions de cette annonce. Nous soutiendrons dans leur recherche d'un autre emploi les employés qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être transférés dans d'autres usines.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

