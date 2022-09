KINGSEY FALLS, QC, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Cascades annonce l'arrêt temporaire de l'une de ses deux machines de fabrication de papier tissu à son usine de St. Helens, en Oregon, aux États-Unis. Cette machine, qui a une capacité annuelle de production de 50 000 tonnes de papier tissu fabriqué à base de fibre vierge, approvisionne des usines de conversion de Cascades, principalement celle de Scappoose, aussi située en Oregon. La production de la seconde machine à papier, localisée dans un bâtiment distinct, n'est pas affectée.

À la suite de notre inspection annuelle, des vérifications supplémentaires sont requises concernant l'état structurel du bâtiment. La durée de cet arrêt est à déterminer. Cascades rappelle que la sécurité de ses employé(e)s est prioritaire. Elle procède également à l'évaluation des impacts financiers et opérationnels de cette situation sur les prévisions de la Société pour ses activités de tissu pour l'année en cours et fournira des informations supplémentaires une fois cette analyse terminée.

SOURCE Cascades Inc.

