Cascades achète la participation de la Caisse dans Greenpac

KINGSEY FALLS, QC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce aujourd'hui qu'elle exerce son option d'achat de la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) dans Greenpac Holding LLC (« Greenpac »).

La Caisse détient une participation de 20,2 % dans Greenpac, une usine de fabrication de carton-caisse à poids de base léger à la fine pointe de la technologie, située à Niagara Falls, NY. Le prix d'achat est fixé à approximativement 93 M$ US. La clôture de la transaction est prévue pour le 3 janvier 2020.

À ce jour, Cascades détient une participation de 66,1 % dans Greenpac, une coentreprise créée en partenariat avec la Caisse, Jamestown Container Companies et Containerboard Partners.

« Cette transaction s'inscrit dans le plan stratégique mis en œuvre par Cascades et améliorera les flux de trésorerie disponibles, a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction. Cette décision constitue une étape de plus dans une série d'actions réalisées au cours des dernières années pour améliorer son positionnement dans des marchés de plus en plus concurrentiels. Par ailleurs, je tiens à remercier la Caisse pour son soutien à cet important projet. Depuis les tout débuts, nous avons créé et entretenu avec elle un réel partenariat, porteur et gagnant. »

Considérée comme étant la plus avancée en Amérique du Nord dans sa catégorie, Greenpac fabrique un papier doublure à poids de base léger, fait à 100 % de fibres recyclées, sur une machine ayant une capacité de production annuelle de 540 000 tonnes courtes. L'usine compte 152 employés.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Site web : www.cascades.com

Blogue Vert de Nature : blogue.cascades.com

Facebook : facebook.com/Cascades

Twitter : twitter.com/CascadesDD | twitter.com/CascadesSD | twitter.com/CascadesInvest

YouTube : youtube.com/Cascades

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice‑président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819 363‑5164, hugo_damours@cascades.com; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282‑2697, Jennifer_aitken@cascades.com

Related Links

www.cascades.com