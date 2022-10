Prolongation des facilités de crédit renouvelables et à terme, augmentation du prêt à terme sans modification des conditions générales des ententes

KINGSEY FALLS, QC, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (« la Société ») annonce qu'elle a modifié son entente de crédit existante pour augmenter son prêt à terme autorisé de 160 M$ US à 260 M$ US et en prolonger l'échéance de décembre 2025 à décembre 2027. Le prêt à terme, qui peut être remboursé à tout moment, servira à rembourser certains emprunts de la Société liés au projet stratégique de conversion de Bear lsland contractés en vertu de sa facilité de crédit existante. Simultanément, la Société a prolongé de juillet 2025 à juillet 2026 le terme de sa facilité de crédit renouvelable, syndiquée et pour laquelle la Financière Banque Nationale inc. et La Banque de la Nouvelle-Écosse agissent en tant que Co-chef de File. Les conditions et les engagements des deux facilités de crédit demeurent généralement inchangés. L'entente est appuyée par le syndicat bancaire actuel de la Société et le prêt à terme est souscrit par CoBank, ACB et American AgCredit, PCA.

Allan Hogg, vice-président et chef de la direction financière, a déclaré : « Les modifications de nos ententes accroissent notre souplesse financière et renforcent notre profil financier au cours de la réalisation de notre projet de conversion de Bear Island. Nous sommes satisfaits d'avoir renforcé la sécurité de notre financement sur une plus longue période sans avoir modifié les conditions et les engagements de notre entente existante. »

Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications et affaires publiques, Cascades inc., 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282-2697, [email protected]