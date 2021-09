MISSISSAUGA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Cartes Carlton s'est associée à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), un chef de file national et une ressource primaire pour les services de soutien en santé mentale, afin de sensibiliser les gens à l'importance des liens sociaux et à leur influence sur la santé mentale. Ce partenariat semblait tout naturel, l'ACSM ayant récemment célébré 100 ans de communauté, d'espoir, de solidarité et de force, alors que la mission de Cartes Carlton depuis 100 ans consiste à contribuer à faire du monde un endroit plus réfléchi et plus attentionné.

Alors que la pandémie fait payer un lourd tribut aux Canadiens qui éprouvent des sentiments d'isolement et de solitude, il n'a jamais été aussi nécessaire de sensibiliser les gens à la nécessité de rester en contact et de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Malgré la croissance de l'utilisation des vidéoconférences et des médias sociaux due à la pandémie, les Canadiens se sentent plus isolés que jamais (de 39 % à 47 % en moins d'un mois). Deux tiers des Canadiens (67 %) déclarent également qu'ils aimeraient avoir plus d'interactions sociales significatives dans leur vie quotidienne.

Cartes Carlton lance une campagne nationale en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale, encourageant les Canadiens à rester en contact et à montrer qu'ils pensent aux autres avec une carte, en faisant la promotion des avantages du lien social et de ses répercussions positives sur la santé mentale. La campagne sera lancée le 1er octobre chez les détaillants participants à travers le Canada, notamment Brunet, Familiprix, Federated Coop, Jean Coutu, Lawtons Drugs, famille de magasins Loblaw, London Drugs, Metro Ontario, PharmaChoice, Pharmasave, Save On Foods, Sobeys/Safeway et Shoppers Drug Mart / Pharmaprix. Cartes Carlton fera don à l'ACSM d'une partie du produit de la vente de chaque carte de souhaits. Les Canadiens peuvent soutenir cette initiative en visitant un détaillant partenaire participant, en achetant une carte de souhaits et en envoyant ou en donnant cette carte pour montrer à leurs proches qu'ils pensent à eux.

« La plupart des Canadiens veulent plus de liens sociaux, mais ils hésitent à avoir le genre de conversations honnêtes et ouvertes qui leur permettraient d'établir les liens dont ils ont besoin », déclare Margaret Eaton, directrice générale nationale de l'ACSM. « Nous devons faire preuve de créativité pour nous appuyer les uns sur les autres par des moyens virtuels amusants ou différents, pour appeler nos amis, pour prendre des nouvelles de nos voisins, pour rester en contact et pour tendre la main avec une carte de souhaits afin de montrer que nous nous soucions de ceux qui ont des difficultés. Ce n'est pas seulement bon d'être en contact, c'est aussi bon pour la santé mentale de tout le monde », ajoute madame Eaton.

Rod Sturtridge, président de Cartes Carlton, explique : « Nous avons vu dans ce partenariat une occasion de promouvoir l'importance du lien social et son effet positif sur la santé mentale. Nous avons appris que les Canadiens apprécient l'authenticité et la réflexion mises en œuvre pour recevoir une carte de souhaits sélectionnée à la main, avec un sentiment personnel rédigé pour être significatif et authentique. La recherche montre que le lien social et le soutien sont des facteurs qui protègent et favorisent la bonne santé mentale. Se sentir socialement connecté signifie se sentir proche des autres, et il n'est pas nécessaire d'être physiquement proche pour nourrir un sentiment de proximité et de connexion, vous pouvez simplement tendre la main avec une carte et montrer que vous pensez à eux. »

À propos de Cartes Carlton

Cartes Carlton est la première société de cartes de souhaits au Canada. Faire du monde un endroit plus réfléchi et plus attentionné « Tous. Les. Jours. » est au cœur de notre mission depuis plus de 100 ans.

Notre remarquable portefeuille de marques offre aux Canadiens des options de cartes de souhaits novatrices et uniques pour établir des liens significatifs et offrir des moyens spéciaux de s'exprimer.

Notre assortiment de cartes de souhaits comprend des marques comme Cartes Carlton, Papyrus, Carlton Cards et Recycled Paper Greetings. Cartes Carlton est le fournisseur de cartes préféré de nombreux détaillants de premier plan au Canada. Nous sommes créatifs, nous nous épanouissons dans l'innovation et nous reconnaissons qu'une grande collaboration inspire de grandes idées et aide les Canadiens à établir des liens significatifs.

Visitez le site www.carltoncards.ca pour plus de renseignements.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisme communautaire de santé mentale le mieux établi et le plus étendu au Canada. Présente dans plus de 330 communautés dans chaque province et territoire, l'ACSM offre des services de défense des droits, des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à favoriser le rétablissement et la résilience et à permettre à tous les Canadiens de s'épanouir et de prospérer.

Pour plus d'information, visitez le site www.cmha.ca/fr.

