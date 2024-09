MISSISSAUGA, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Cartes Carlton est fière d'annoncer son engagement continu envers l'Association canadienne pour la santé mentale dans le cadre de sa campagne annuelle « Appuyer la santé mentale », qui se déroulera du 1er au 31 octobre. En partenariat avec les détaillants nationaux, cette campagne, qui en est à sa quatrième année, a permis de recueillir 230 000 $ pour des initiatives de santé mentale à l'échelle nationale. Cartes Carlton remettra une fois de plus à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) une partie des recettes des cartes de souhaits vendues chez les partenaires détaillants participants à travers le Canada au cours du mois d'octobre.

Sensibilisation à l'importance du lien social pour le bien-être mental. Cartes Carlton soutient l'ACSM. Post this Cartes Carlton s'engage à poursuivre son soutien à la santé mentale (Groupe CNW/Carlton Cards Limited)

« Soutenir la communauté est une priorité absolue pour Cartes Carlton. Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires détaillants exceptionnels afin de recueillir des fonds pour soutenir l'ACSM et ses initiatives en matière de santé mentale au Canada », a déclaré Paul Werynski, président de Cartes Carlton.



La nouveauté de la campagne 2024 est un concours hebdomadaire sur les médias sociaux mettant en vedette un défi de connexion thématique. Ce concours promeut les soins personnels et les relations sociales, qui sont essentiels pour une bonne santé mentale. Un nouveau calendrier des relations sera également téléchargeable sur le site www.carltoncards.ca



« Nous savons qu'établir des relations avec les gens et notre communauté ne fait pas que nous procurer un sentiment de bien-être, c'est aussi bon pour notre santé mentale. C'est pourquoi nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu de Cartes Carlton », déclare Margaret Eaton, directrice générale nationale de l'ACSM. " Grâce à Cartes Carlton, nous pouvons continuer à aider les Canadiennes et les Canadiens à promouvoir et à protéger leur santé mentale tout en favorisant les relations et en renforçant les communautés à travers le Canada. »



Cette campagne sera présentée chez les détaillants participants suivants : Atlantic Superstore, Brunet, Dominion, Familiprix, Federated Coop, Foodland, Fortinos, IGA, Jean Coutu, Lawtons Drugs, Loblaws, London Drugs, Maxi, Metro Ontario, PharmaChoice, Pharmasave, Real Canadian Superstore Provigo, Safeway, Save On Foods, Shoppers Drug Mart, Sobeys, Your Independent Grocer, certains magasins Walmart et Zehrs Markets.

Au sujet de Cartes Carlton :

Cartes Carlton, la destination des célébrations, aide les gens à célébrer les fêtes, les uns les autres, et tous les moments spéciaux de la vie, en personne et en ligne, guidés par un objectif de "rendre le monde plus attentionné et bienveillant tous les jours." En tant que premier fournisseur de cartes de souhaits au Canada, Cartes Carlton est un chef de file dans le domaine des produits de célébration, offrant des marques comme Cartes Carlton, Papyrus, Recycled Paper Greetings et Carlton Cards. Les cartes de souhaits numériques offrent des occasions supplémentaires de partager le contenu haut de gamme de célébrations par le biais de plateformes technologiques et d'applications exclusives. Nos marques numériques populaires comprennent notamment American Greetings, Blue Mountain, SmashUps™, justWink™, Pics & Wishes™ et Creatacard™. Pour de plus amples renseignements, visitez carltoncards.ca et suivez-nous @CarltonCards sur Facebook et @CarltonCards sur Instagram.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération de santé mentale communautaire la mieux établie et la plus étendue au Canada. Présente dans plus de 330 communautés dans toutes les provinces et au Yukon, l'ACSM offre des services de défense des droits, des programmes et des services de santé mentale. L'ACSM offre des services de défense des droits, des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à favoriser le rétablissement et la résilience, et à permettre à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens de s'épanouir et de prospérer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cmha.ca

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter: Judy Campbell, Communications marketing, Cartes Carlton, [email protected]; Emma Higgins, Agente nationale, Communications, Association canadienne pour la santé mentale, Téléphone : 289-943-7710 | [email protected]