Carré Laval : création d'une chaire de recherche pour des solutions durables en environnement et en agroalimentaire

LAVAL, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la Ville de Laval s'associent pour la création d'une chaire de recherche partenariale en ingénierie du microbiome en vue de générer des solutions durables dans le domaine de l'agroalimentaire, au bénéfice de la santé humaine et de l'environnement. Dans le cadre du développement du futur quartier d'innovation au Carré Laval, la chaire permettra de créer un écosystème d'innovation unique en son genre en étroite collaboration avec des partenaires publics et privés, engendrant ainsi des occasions d'affaires dans des secteurs d'avenir à Laval. La mobilisation d'un vaste réseau de collaboration permettra d'animer une programmation scientifique de calibre international au Carré Laval.

L’INRS et la Ville de Laval créent une chaire de recherche pour des solutions durables en environnement et en agroalimentaire (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) Philippe Constant, professeur à l’INRS et titulaire de la Chaire de recherche partenariale en ingénierie du microbiome pour des applications environnementales et agroalimentaires (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Financé par la Ville à hauteur de 100 000 $ par année pendant trois ans, ce projet d'envergure s'articulera autour de trois axes d'intervention : la production, l'alimentation et l'environnement avec l'objectif du zéro déchet.

En plus du volet de recherche, ce partenariat permettra une plus grande démocratisation de la culture scientifique. Ainsi, cette chaire intègrera à sa programmation un forum d'échanges, de même que des ateliers de vulgarisation scientifique ouverts au grand public afin d'amener des discussions autour d'innovations émergentes et adaptées aux besoins de la population.

« En unissant nos forces, nous souhaitons appuyer le développement durable de la chaîne de production et de transformation alimentaire, tout en favorisant la recherche collaborative et en stimulant le développement économique de la province, de Laval et plus particulièrement du Carré Laval. Ce projet fédérateur permettra de mobiliser des partenaires publics et privés autant au niveau régional qu'à l'international ».

- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Ce projet vient assoir l'expertise de l'INRS dans des secteurs stratégiques que sont l'agroalimentaire, la santé et les sciences environnementales. Ce partenariat renforce notre volonté de collaboration au projet de quartier d'innovation au Carré Laval afin de contribuer à l'essor de la société québécoise par la recherche ».

- Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

« Ce financement donne le coup d'envoi d'un projet de chaire de recherche unique qui va placer les écosystèmes microbiens sous la loupe afin d'apprendre de la nature et générer des retombées importantes et durables pour les secteurs de l'agroalimentaire et de l'environnement du Québec. Je me réjouis de ce partenariat avec la Ville de Laval qui répond aux enjeux de la crise climatique et aux initiatives de transition vers une économie circulaire. En effet, il permet d'élaborer des technologies applicables au concept du champ à l'assiette… au champ ».

- Philippe Constant, titulaire de la chaire et professeur à l'INRS

Faits saillants

Thématique de recherche : le microbiome

L'étude du microbiome et de ses applications est au cœur du projet de la chaire de recherche. Cet écosystème clé composé de micro-organismes détermine non seulement la productivité des cultures, mais également la santé des sols.

Grâce à cette chaire, les connaissances les plus poussées en microbiologie et les technologies avancées en génomique applicables à l'étude du microbiome seront employées pour concevoir des solutions durables en environnement et en agroalimentaire.

Les travaux porteront sur une meilleure compréhension et utilisation des communautés microbiennes du sol, de l'eau, des plantes et des bioprocédés alimentaires.

Le Carré Laval

Situé au cœur du centre-ville, le Carré Laval sera un quartier d'innovation carboneutre pour la ville du futur, valorisant l'humain et la nature.

Il s'articulera autour d'un immense parc central, catalyseur du tissu social, de l'essor économique et de la résilience environnementale du projet.

Il sera conçu pour favoriser l'innovation et la créativité.

L'INRS sera un partenaire d'ancrage stratégique au développement du Carré Laval.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. L'INRS est 1 er au Québec en intensité de recherche. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

au Québec en intensité de recherche. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec.

Il est composé de quatre centres de recherche et de formations interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes , qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Sources: Myriam Legault, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, Ville de Laval, 450 680-2343, [email protected]; Elizabeth Lemay, Cabinet du maire, Attachée de presse, Ville de Laval, 514 882-5645, [email protected]; Julie Robert, Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique, 514 971-4747, [email protected]