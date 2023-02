MONTRÉAL, le 5 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au Conseil québécois de la musique (CQM) en remettant un montant de 10 000 $ à Caroline Lizotte, lauréate du Prix Opus de la Compositrice de l'année. Cette récompense lui a été décernée par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec lors du gala des Prix Opus présenté aujourd'hui à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

Caroline Lizotte remporte le Prix Opus de la Compositrice de l'année. (Montage photo: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Nous souhaitons saluer la signature originale, personnelle et très raffinée de Caroline Lizotte. Cette compositrice propose des œuvres à la fois novatrices et accessibles, qui obtiennent un magnifique rayonnement. Sa contribution à l'essor de la harpe et au développement de son langage est exceptionnelle et l'amour qu'elle porte à sa discipline est contagieux », ont mentionné les membres du jury des Prix Opus.

À propos de Caroline Lizotte

Brillante harpiste et compositrice québécoise, Caroline Lizotte est reconnue internationalement pour sa contribution au répertoire de la harpe. Ses œuvres, souvent primées et imposées lors de concours, sont jouées et enregistrées par les harpistes du monde entier et sont répertoriées parmi les plus influentes de la fin du 20e siècle et du 21e siècle pour l'instrument. Son tout dernier opus, Stellar Sonata opus 51 pour la harpe électroacoustique, a été soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec et a été créé à Paris en 2019. En mai 2021, elle a été parmi les artistes invités du Dutch Harp Festival de même que parmi les membres du jury de la World Harp Competition aux Pays-Bas. En 2022, elle s'est produite entre autres au Ontario Harp Society, à Toronto, et au World Harp Congress de Cardiff au Royaume-Uni.

Ayant mené une solide carrière de soliste, chambriste et musicienne d'orchestre pendant plus de 30 ans, notamment comme seconde harpe à l'Orchestre symphonique de Montréal durant 23 ans, Caroline Lizotte se consacre désormais au partage de son art par ses créations, ses éditions, ses concerts, son mentorat et l'enregistrement intégral de ses œuvres.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Liens :

Site web de Caroline Lizotte

Site web des Prix Opus

