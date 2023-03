Carole Mallette nommée adjointe gouvernementale au ministre Jean Boulet

QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, est heureux d'annoncer aujourd'hui une nouvelle nomination auprès de son équipe d'adjoints gouvernementaux, composée jusqu'ici d'Isabelle Poulet, députée de Laporte, et de Denis Lamothe, député d'Ungava.

En effet, Carole Mallette, députée de Huntingdon, est nommée adjointe gouvernementale au ministre du Travail. Femme d'affaires reconnue dans sa région et gestionnaire aguerrie, Mme Mallette se verra attribuer des responsabilités en lien avec la modernisation de l'industrie de la construction.

Rappelons que les adjoints gouvernementaux ont tous la responsabilité de prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leurs fonctions et joueront un rôle important dans la poursuite des objectifs gouvernementaux.

Citations

« La modernisation de l'industrie de la construction est un mandat qui me tient à cœur, et, depuis plusieurs mois déjà, je consulte les parties patronale et syndicale afin de trouver des pistes de solution. Devant l'ampleur de ce travail important, je me réjouis d'ajouter à mon équipe une personne de qualité comme Mme Mallette. Nous allons travailler dans un esprit de collaboration et de collégialité, et ce, dans l'intérêt de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Un adage populaire dit : "Quand le bâtiment va, tout va." La construction est un des secteurs d'activité économique névralgiques essentiels au succès économique du Québec. Le mandat que me confie le ministre Boulet, celui de travailler à la modernisation de cette industrie, m'emballe, puisque j'aurai à travailler avec deux groupes d'acteurs qui doivent se concerter, à savoir le patronat et les syndicats, pour que le Québec, et plus particulièrement ses travailleuses et ses travailleurs, puisse continuer à progresser. Je suis déjà à l'écoute! »

Carole Mallette, députée de Huntingdon et adjointe gouvernementale au ministre du Travail

SOURCE Ministère du Travail

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, Tél. : 418 643-9796