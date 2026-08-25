Carnet d'entretien, fonds de prévoyance et assurance : la Chambre de l'assurance publie un dossier d'information sur la copropriété

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Des milliers de syndicats des copropriétaires, devront dans les prochaines années, disposer d'un carnet d'entretien et d'une étude du fonds de prévoyance : de nouvelles exigences entrées en vigueur il y a tout juste un an. Bien plus qu'un simple exercice de conformité, ces outils permettront de mieux planifier les travaux, de favoriser la pérennité des immeubles, et de démontrer aux assureurs que les risques sont bien gérés. À l'inverse, une connaissance insuffisante de l'état du bâtiment ou un financement inadéquat pourrait compliquer l'accès à l'assurance ou en influencer les conditions.

Les copropriétaires doivent comprendre les répercussions de ces exigences sur la protection de leur immeuble et l'importance d'obtenir une assurance adaptée à leur situation.

Pour les accompagner, la Chambre de l'assurance publie un nouveau dossier visant à outiller les copropriétaires à mieux évaluer les risques liés à leur immeuble et à leur assurance. Le dossier met aussi en lumière le rôle-conseil de l'agent ou du courtier en assurance de dommages. En étant mieux informés, les copropriétaires sont davantage en mesure de poser les bonnes questions, de comprendre les conseils fournis par un professionnel de l'assurance et de prendre des décisions éclairées pour protéger l'immeuble et leurs biens.

« L'assurance des copropriétés nécessite des connaissances spécifiques, souligne Me Jannick Desforges, directrice, Affaires juridiques et réglementation à la Chambre de l'assurance. En publiant ce dossier, nous souhaitons sensibiliser les consommateurs à l'importance d'une saine gestion des risques et les aider à avoir des échanges éclairés avec un professionnel de l'assurance. Nous voulons également soutenir nos membres dans leur rôle-conseil auprès des syndicats et des copropriétaires. »

Vous pouvez consulter le dossier en cliquant sur les liens ci-dessous.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance protège le public en guidant la pratique professionnelle de ses membres. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline des représentants en assurance de personnes, représentants en assurance collective de personnes, planificateurs financiers (pour la déontologie et la discipline uniquement), agents en assurance de dommages, courtiers en assurance de dommages et experts en sinistre. chambreassurance.ca LinkedIn

SOURCE Chambre de l'assurance

Contact média : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], 514 470-5535