Carlos J. Leitão demande au gouvernement de mettre fin au marché secondaire de l'assurance-vie

QUÉBEC, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'étude du projet de loi 3 visant à modifier des dispositions législatives dans le domaine financier, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques, M. Carlos J. Leitão, demande au ministre de prendre action afin d'enrayer le lucratif marché secondaire de l'assurance-vie.

Au Québec, il est légal pour un investisseur de procéder au rachat d'une assurance-vie d'un particulier et, au décès de celui-ci, empocher le montant de l'assurance. Toutes les autres provinces canadiennes ont déjà légiféré dans ce domaine, soit en encadrant ce marché ou en l'interdisant complètement. M. Leitão déplore l'inaction du gouvernement de la CAQ et le silence du ministre dans ce dossier et estime que le projet de loi 3 est le véhicule parfait pour enfin agir.

Le député de Robert-Baldwin propose que l'on s'assure de protéger les personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité -souvent en fin de vie- en imposant l'interdiction totale de ce type de transaction. Selon lui, il est inadmissible qu'il soit possible de faire de la spéculation financière sur la vie des personnes vulnérables.

« Le Québec est à la traîne dans ce domaine et il est temps que l'on s'y attarde afin d'éviter que des personnes vulnérables soient exposées à des risques financiers importants face à des entreprises qui ont de grands moyens. »

-Carlos J. Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques

