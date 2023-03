Caribou forestier : les travailleuses et travailleurs de l'industrie forestière manifestent à Saint-Félicien

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 18 mars 2023 /CNW/ - Plus de 1000 personnes étaient rassemblées, ce matin à Saint-Félicien, dans le cadre d'une manifestation organisée par le syndicat Unifor, afin d'interpeler le gouvernement provincial sur la stratégie à venir, visant à stopper le déclin des populations de caribous forestiers et montagnards.

« On manifeste aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui planent par rapport au plan que le gouvernement veut mettre en place. Ce n'est pas normal que les travailleuses et travailleurs du secteur forestier soient exclus de l'élaboration des solutions entourant le caribou forestier! Il faut tenir un véritable dialogue social et trouver une solution durable à long terme » s'exclame Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Le syndicat demande un plan qui permettra d'adapter ou de transformer l'économie dans les zones touchées, le maintien de bons emplois et l'accompagnement des personnes concernées par la baisse des coupes forestières.

« On ne veut pas se retrouver devant le fait accompli, poursuit Daniel Cloutier. C'est un enjeu relié à la transition climatique et l'un des premiers vrais tests à passer ensemble ».

Unifor sollicite des rencontres, mais obtient peu d'information sur les discussions en cours.

Une autre manifestation est prévue le 4 avril prochain à 11h30, devant l'Assemblée nationale à Québec et Unifor invite tous ses membres ainsi que la population et les autres syndicats à se joindre à cet évènement.

