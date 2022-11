Capitale-Nationale - Le gouvernement du Québec accorde plus de 10 000 $ à la Ville de Lac-Sergent pour la réalisation de l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage du Lac-Sergent

VILLE DE LAC-SERGENT, QC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 10 047,30 $ à la Ville de Lac-Sergent, située dans la MRC de Portneuf, dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN), pour la réalisation de l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage du Lac-Sergent. C'est ce qu'a tenu à souligner, ce vendredi, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

La Ville de Lac-Sergent a reçu cette aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN, qui permet le remboursement d'une partie des dépenses engagées pour la réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité de barrages municipaux, conformément aux obligations fixées par la Loi sur la sécurité des barrages.

Soulignons que le volet 2 du PAFMAN vise plutôt la réalisation des travaux correctifs découlant des recommandations d'une étude d'évaluation de la sécurité.

Construit en 2003, le barrage du Lac-Sergent, situé à l'exutoire du lac Sergent, dans le bassin versant de la rivière Portneuf, est d'une hauteur de 2,7 mètres et mesure 31,5 mètres d'une rive à l'autre. De forte contenance, il a une capacité de retenue de près de 1 260 000 mètres cubes.

Citation :

« Depuis plusieurs années, la Ville de Lac-Sergent fait preuve d'une grande proactivité en ce qui concerne son lac et elle peut être citée en exemple dans la gestion de nombreux dossiers relatifs à celui-ci. Le barrage est une infrastructure essentielle et sa mise aux normes ne peut être prise à la légère. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne financièrement la Ville. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le PAFMAN prévoit le soutien des municipalités québécoises de 50 000 habitants ou moins dans la mise aux normes de leurs barrages à forte contenance. Lancé en janvier 2019 et reconduit jusqu'au 31 mars 2023, il a permis d'octroyer plus de 5,4 M$ en aide financière pour 46 barrages dans 38 municipalités en date du 15 octobre 2022. Il dispose d'une enveloppe budgétaire de 3,4 M$ pour l'exercice financier 2022-2023.

reconduit jusqu'au 31 mars 2023, il a permis d'octroyer plus de 5,4 M$ en aide financière pour 46 barrages dans 38 municipalités en date du 15 octobre 2022. Il dispose d'une enveloppe budgétaire de 3,4 M$ pour l'exercice financier 2022-2023. L'aide financière issue du PAFMAN permet de couvrir 66 % du coût maximal admissible de l'étude d'évaluation de la sécurité d'un barrage (volet 1) payé depuis le 1 er avril 2018, jusqu'à concurrence de 30 000 $. Il permet aussi le remboursement de 66 % du coût maximal admissible, payé depuis le 1 er avril 2018, des travaux correctifs recommandés par l'étude d'évaluation de la sécurité (volet 2), et ce, jusqu'à concurrence de 500 000 $.

avril 2018, jusqu'à concurrence de 30 000 $. Il permet aussi le remboursement de 66 % du coût maximal admissible, payé depuis le 1 avril 2018, des travaux correctifs recommandés par l'étude d'évaluation de la sécurité (volet 2), et ce, jusqu'à concurrence de 500 000 $. La prochaine date de tombée pour les deux volets du PAFMAN est le 15 décembre 2022.

Liens connexes :

Pour s'informer sur le PAFMAN :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/pafman/index.htm .

Pour consulter le Répertoire des barrages (le barrage dont il est question ici porte le numéro X2020989) :

www.cehq.gouv.qc.ca/barrages .

