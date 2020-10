Capital Group nomme Sri Vemuri pour diriger les efforts de vente auprès des conseillers financiers au Canada

Originaire de Fredericton, N.-B., M. Vemuri possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, travaillant aux côtés de conseillers financiers pour les aider à développer leurs pratiques. Plus récemment, il a occupé pendant 13 ans des postes de direction des ventes pour la filiale américaine de Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, M. Vemuri était représentant pour les ventes américaines chez Placements Franklin Templeton. Il siège également au sein de divers comités directeurs et a pris l'initiative de promouvoir la diversité et l'inclusion dans le domaine de la gestion d'actifs.

M. Vemuri est enthousiaste à l'idée de revenir au Canada et de mettre à profit son expérience au sein de Capital Group dans ce nouveau rôle. Il sera affecté au bureau de Toronto. Il se réjouit de continuer à travailler aux côtés de l'équipe talentueuse et dévouée de Capital Group, qui continue d'accroître sa présence d'un océan à l'autre.

Selon Rick Headrick, président de Capital Group au Canada, l'expérience de Sri Vemuri est un grand atout pour notre société et pour sa mission qui consiste à améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Son expérience en matière de gestion des ventes, de services, d'analyse et de technologie lui confère un éventail unique de compétences qui amélioreront considérablement la façon dont nous collaborons avec nos clients

Depuis 2000, Capital Group propose ses portefeuilles aux investisseurs individuels canadiens par l'intermédiaire de courtiers canadiens en valeurs mobilières. Sa gamme actuelle comprend 10 portefeuilles gérés activement. En tant que société privée, Capital Group s'efforce de partager les économies d'échelle avec les investisseurs afin de maintenir les frais aussi bas que possible.

Au 30 juin 2020, Capital Group gère plus de 1 900 milliards de dollars américains d'actifs en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Les sociétés de Capital Group gèrent des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe ; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

