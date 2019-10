Capital Group embauche Sophie Orru pour soutenir l'expansion au Québec

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Capital Group a annoncé aujourd'hui que Sophie Orru s'est jointe à la société en tant que vice-présidente et wholesaler pour le Québec. Mme Orru collaborera avec les conseillers financiers à travers la province, en anglais et en français.

Elle se joint à Capital Group avec à son acquis, 20 ans d'expérience dans l'industrie, après avoir travaillé en tant que wholesaler pour la Société de Placements Franklin Templeton dans l'Est du Québec pendant près de 14 ans. Avant cela, Mme Orru a été wholesaler interne pour Invesco Canada et a passé plusieurs années à œuvrer dans les services bancaires et les ventes de produits de placement au détail pour la Banque Nationale du Canada. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et en finance de l'Université de Sherbrooke.

« Le Québec représente un marché très important pour Capital Group et je suis honorée d'être la toute première wholesaler basée dans la province », dit Mme Orru. « Grâce à mon expérience dans l'industrie, j'ai hâte de continuer à développer la marque et l'expansion des affaires à travers la province de Québec. »

Capital Group est en train de mettre en place son équipe des ventes et du marketing au Québec. De plus, la société a lancé un site Web français et y ajoutera davantage de contenu dans les prochains mois.

« L'ajout de Mme Orru à notre équipe reflète le plan de Capital Group de croître au sein du marché stratégiquement important du Québec, tout en aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers », précise Rick Headrick, président de la division canadienne de Capital Group.

Capital Group a été reconnu par Morningstar Canada comme étant un « gestionnaire de premier plan » dans un rapport de décembre 2017. Au cours de la dernière décennie, les actifs ont considérablement augmenté suite à la découverte de l'approche unique en matière de placement de Capital par les conseillers financiers et les investisseurs. Cette approche est conçue pour générer des résultats constants et réplicables à travers les cycles du marché. Capital Group a également priorisé le partage de ses économies d'échelle mondiales avec les investisseurs : au fur et à mesure de la croissance de ses actifs, les frais ont diminué, ce qui a contribué davantage aux résultats. Cette approche correspond à la vision globale de Capital Group, qui consiste à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Mme Orru sera basée à Québec, ainsi qu'au bureau de Capital Group à Montréal.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.capitalgroup.com/ca/fr/

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group axe tous ses efforts pour procurer des résultats supérieurs aux investisseurs à long terme. Nos portefeuilles reposent sur de fortes convictions, un travail de recherche rigoureux et une responsabilité individuelle des membres de l'équipe de professionnels en placement. Au 30 juin 2019, Capital Group gère plus de 1 900 milliards de dollars américains en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels du monde entier. Les sociétés de Capital Group gèrent des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

