La solution de portefeuille de Capital Group vise à offrir un revenu mensuel régulier, pour aider les investisseurs à obtenir la liberté de planifier et de jouir d'une retraite active

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. a lancé Capital Group portefeuille de revenu mensuelMC (Canada), une solution flexible et globalement diversifiée conçue pour aider à répondre aux besoins quotidiens des investisseurs approchant la retraite ou y étant déjà.

« Capital Group reconnaît que les risques auxquels sont confrontés les investisseurs qui épargnent en vue de la retraite diffèrent fondamentalement de ceux des investisseurs retraités, et que la transition vers la retraite nécessite un soutien particulier, » déclare Hilda Applbaum, gestionnaire de portefeuille et l'une des architectes de la solution. « Nous avons conçu le Portefeuille de revenu mensuel pour tirer parti des catégories d'actifs du monde entier, en fournissant la résilience et la régularité nécessaires pour aider les investisseurs à garder le cap lorsque la volatilité du marché frappe. »

Le Portefeuille de revenu mensuel poursuit ses objectifs en investissant dans un mélange d'actions et d'obligations émises par des entreprises et des gouvernements du monde entier, principalement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents de Capital Group et des fonds affiliés. Le portefeuille à faible risque* est conçu pour générer un revenu mensuel régulier pour les investisseurs, quelle que soit l'évolution des taux d'intérêt ou des marchés boursiers. Les obligations de qualité supérieure du portefeuille peuvent contribuer à tempérer les baisses du marché boursier, tandis que les actions qui versent des dividendes peuvent assurer la croissance tout en contribuant à réduire la volatilité.

« Les Canadiens recherchent des revenus sans prendre trop de risques, » déclare le président de Capital Group au Canada, Rick Headrick. « Les retraités peuvent être déconcertés par la façon de générer des revenus sur le marché actuel, et le Portefeuille de revenu mensuel est conçu pour aider à alléger ce fardeau. La retraite devrait être le point de départ, non pas le point d'arrivée. Nous voulons donner aux investisseurs la liberté de réfléchir, de recommencer et de prendre leur retraite selon leurs propres conditions. »

Le Comité des solutions mondiales de Capital Group supervise la gestion du Portefeuille de revenu mensuel. Le Comité est composé de sept professionnels en placement qui ont une expérience médiane de 27 ans dans le domaine des placements et qui ont traversé plusieurs cycles de marché au cours de leurs carrières. L'approche ascendante et flexible de Capital Group a défini ses offres de portefeuilles multi-actifs dans le monde entier.

Le Portefeuille de revenu mensuel est disponible par l'intermédiaire de professionnels en placement et de courtiers dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Internet.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group axe tous ses efforts afin de procurer des résultats supérieurs pour les investisseurs à long terme à l'aide de portefeuilles reposant sur des fortes convictions, un travail de recherche rigoureux et une responsabilité individuelle. Au 30 juin 2020, Capital Group gère plus de 1 900 milliards de dollars américains en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Les sociétés de Capital Group gèrent des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez: www.capitalgroup.com/ca/fr .

*Le portefeuille est classé « à faible risque » selon la méthode de classification des risques de placement recommandée par les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, qui est détaillée dans son prospectus.

SOURCE Capital Group Canada

Renseignements: Communication avec les médias: Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185; Maggie Hall, Kaiser Lachance, [email protected], (416) 473-2495