TORONTO, le 21 mai 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group ») annonce la simplification des frais d'administration à taux fixe liés à ses fonds communs de placement. À compter du 1er juin 2024, les frais d'administration seront simplifiés en supprimant les trois paliers tarifaires basés sur les actifs et en adoptant un seul taux fixe pour chaque série de fonds. Au fil du temps, ces changements pourraient entraîner une diminution des ratios de frais de gestion (RFG) sur les fonds qui ne bénéficient actuellement pas du taux d'administration le plus bas.

« Le changement récent des frais affirme l'engagement de Capital Group à prendre des décisions qui privilégient les intérêts à long terme des investisseurs actuels et futurs dans nos fonds », déclare Rick Headrick, président de Capital Group au Canada. « Une gestion active constante, une structure de frais d'administration simplifiée et des RFG plus bas pour la plupart de nos fonds communs de placement nous aideront à aller au bout de notre mission d'aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. »

Les nouveaux frais d'administration pour les séries des fonds sont présentés ci-après :

Séries A, A ($ US) et T4

Frais d'administration actuels

(en vigueur jusqu'au 31 mai 2024)

selon l'actif net du fonds Nouveaux frais d'administration

(À compter du 1er juin 2024) Nom du fonds Moins de

500 M$ De 500 M$

à 1 G$ Supérieur à

1 G$

Fonds Capital Group actions

internationalesMC (Canada) 0,15 % 0,09 % 0,06 % 0,06 % Fonds Capital Group actions

américainesMC (Canada) 0,13 % 0,07 % 0,04 % 0,04 % Fonds Capital Group actions

mondialesMC (Canada) 0,13 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Fonds Capital Group ciblé

actions canadiennesMC

(Canada) 0,13 % 0,07 % 0,04 % 0,04 % Capital Group générateur

de revenuMC (Canada) 0,21 % 0,14 % 0,11 % 0,07 % Fonds Capital Group

occasions totales marchés

émergentsMC (Canada) 0,17 % 0,11 % 0,08 % 0,08 % Fonds Capital Group

équilibré mondialMC

(Canada) 0,14 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Capital Group portefeuille

de revenu mensuelMC

(Canada) 0,11 % 0,07 % 0,05 % 0,05 % Fonds Capital Group revenu

fixe essentiel plus

canadienMC (Canada) 0,15 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Fonds Capital Group

obligations mondialesMC

(Canada) 0,14 % 0,08 % 0,06 % 0,06 % Fonds Capital Group revenu

multisectorielMC (Canada) 0,15 % 0,11 % 0,08 % 0,07 %

Séries F, F ($ US) et F4

Frais d'administration actuels

(en vigueur jusqu'au 31 mai 2024)

selon l'actif net du fonds Nouveaux frais d'administration

(À compter du 1er juin 2024) Nom du fonds Moins de

500 M$ De 500 M$

à 1 G$ Supérieur à

1 G$

Fonds Capital Group actions

internationalesMC (Canada) 0,15 % 0,09 % 0,06 % 0,06 % Fonds Capital Group actions

américainesMC (Canada) 0,13 % 0,07 % 0,04 % 0,04 % Fonds Capital Group actions

mondialesMC (Canada) 0,13 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Fonds Capital Group ciblé

actions canadiennesMC

(Canada) 0,13 % 0,07 % 0,04 % 0,04 % Capital Group générateur

de revenuMC (Canada) 0,20 % 0,13 % 0,09 % 0,07 % Fonds Capital Group

occasions totales marchés

émergentsMC (Canada) 0,17 % 0,11 % 0,08 % 0,08 % Fonds Capital Group

équilibré mondialMC (Canada) 0,14 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Capital Group portefeuille

de revenu mensuelMC (Canada) 0,11 % 0,08 % 0,06 % 0,05 % Fonds Capital Group revenu

fixe essentiel plus

canadienMC (Canada) 0,15 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Fonds Capital Group

obligations mondialesMC

(Canada) 0,18 % 0,12 % 0,10 % 0,06 % Fonds Capital Group revenu

multisectorielMC (Canada) 0,15 % 0,11 % 0,08 % 0,07 %

Série D

Frais d'administration actuels

(en vigueur jusqu'au 31 mai 2024)

selon l'actif net du fonds Nouveaux frais d'administration

(À compter du 1er juin 2024) Nom du fonds Moins de

500 M$ De 500 M$

à 1 G$ Supérieur à

1 G$

Fonds Capital Group actions

internationalesMC (Canada) 0,21 % 0,15 % 0,12 % 0,06 % Fonds Capital Group actions

américainesMC (Canada) 0,18 % 0,13 % 0,10 % 0,04 % Fonds Capital Group actions

mondialesMC (Canada) 0,19 % 0,13 % 0,10 % 0,05 % Fonds Capital Group ciblé

actions canadiennesMC

(Canada) 0,18 % 0,13 % 0,10 % 0,04 % Fonds Capital Group

occasions totales marchés

émergentsMC (Canada) 0,23 % 0,17 % 0,14 % 0,08 %

Série I

Frais d'administration actuels

(en vigueur jusqu'au 31 mai 2024)

selon l'actif net du fonds Nouveaux frais d'administration

(À compter du 1er juin 2024) Nom du fonds Moins de

500 M$ De 500 M$

à 1 G$ Supérieur à

1 G$

Fonds Capital Group actions

internationalesMC (Canada) 0,15 % 0,09 % 0,06 % 0,05 % Fonds Capital Group actions

américainesMC (Canada) 0,13 % 0,07 % 0,04 % 0,04 % Fonds Capital Group actions

mondialesMC (Canada) 0,13 % 0,08 % 0,05 % 0,03 % Fonds Capital Group ciblé

actions canadiennesMC

(Canada) 0,13 % 0,07 % 0,04 % 0,04 % Capital Group générateur

de revenuMC (Canada) 0,15 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Fonds Capital Group

occasions totales marchés

émergentsMC (Canada) 0,17 % 0,11 % 0,08 % 0,06 % Fonds Capital Group

équilibré mondialMC

(Canada) 0,14 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Capital Group portefeuille

de revenu mensuelMC

(Canada) 0,08 % 0,04 % 0,02 % 0,02 % Fonds Capital Group revenu

fixe essentiel plus

canadienMC (Canada) 0,15 % 0,08 % 0,05 % 0,05 % Fonds Capital Group

obligations mondialesMC

(Canada) 0,14 % 0,08 % 0,06 % 0,05 % Fonds Capital Group revenu

multisectorielMC (Canada) 0,12 % 0,07 % 0,05 % 0,05 %

Séries couvertes

Frais d'administration actuels

(en vigueur jusqu'au 31 mai 2024)

selon l'actif net du fonds Nouveaux frais

d'administration

(À compter du 1er juin 2024) Nom du fonds Moins de

500 M$ De 500 M$

à 1 G$ Supérieur à

1 G$

Capital Group générateur

de revenuMC (Canada) Série AH :

0,26 % Série AH :

0,19 % Série AH :

0,16 % Séries AH et FH : 0,12 % Série FH :

0,25 % Série FH :

0,18 % Série FH :

0,14 % Fonds Capital Group

obligations mondialesMC

(Canada) Série AH :

0,19 % Série AH :

0,13 % Série AH :

0,11 % Séries AH et FH : 0,11 %

Série IH : 0,10 % Série FH :

0,23 % Série FH :

0,17 % Série FH :

0,15 % Série IH :

0,19 % Série IH :

0,13 % Série IH :

0,11 %

En plus des changements des frais d'administration à taux fixe mentionnés ci-dessus, les frais de gestion du Portefeuille de revenu mensuel seront également réduits à compter du 1er juin 2024.

Capital Group portefeuille de revenu mensuelMC (Canada)

Frais de gestion réduits

Séries Actuels -- jusqu'au 31 mai 2024 Nouveaux -- à compter du 1er juin 2024



Taux annuel des frais de gestion

selon l'actif net du fonds Taux annuel des frais de gestion

selon l'actif net du fonds







Premiers

5 G$ De 5 G$ à

10 G$ Supérieur à

10 G$ Premiers 5 G$ De 5 G$ à

10 G$ Supérieur à

10 G$



Séries A et T4 1,65 % 1,62 % 1,60 % 1,60 % 1,57 % 1,55 %



Séries F et F4 0,65 % 0,62 % 0,60 % 0,60 % 0,57 % 0,55 %





À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs et réguliers aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 31 mars 2024, Capital Group gère plus de 2 600 G$ en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr

SOURCE Capital Group Canada

Renseignements: Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185