La firme annonce aussi une modification de la cote de risque pour le Capital Group portefeuille de revenu mensuelMC (Canada), ainsi que le début des opérations de prêt de titres pour ses FNB

TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce qu'elle réduira les frais de gestion pour la majorité de ses fonds communs de placement (FCP) et de ses fonds négociés en bourse (FNB) à compter du 1er juillet 2026. Les nouveaux taux de frais de gestion s'appliqueront à sept FCP et deux FNB, avec des réductions variant de 10 à 24 points de base selon le fonds.

« Capital Group a depuis longtemps tiré parti de son approche distincte de gestion active et de ses économies d'échelle afin d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Des différences subtiles dans les résultats de placement, ne serait-ce que quelques points de base, peuvent s'accumuler au fil du temps et se traduire par des résultats très différents pour les investisseurs », déclare Rick Headrick, président de Capital Group au Canada. « En réduisant nos frais de gestion sur plus de 90 % des actifs sous gestion de nos fonds communs de placement et FNB, nous pouvons partager les avantages de nos économies d'échelle avec nos clients. »

« Notre activité n'a cessé de croître au cours des dernières années, à mesure que de plus en plus d'investisseurs canadiens reconnaissent la valeur à long terme de la gestion active de Capital Group, ajoute-t-il. Avec l'expansion des marchés mondiaux, les investisseurs constatent directement les occasions potentielles que notre équipe mondiale de professionnels en placements apporte à nos stratégies, soutenues par une gestion active rigoureuse, axée sur la recherche et nos capacités d'investissement mondiales. »

Les nouveaux frais de gestion annuels pour les fonds sont présentés ci-après :

Les taux des frais de gestion annuels pour les séries F, FH et F4 d'un fonds commun de placement (FCP), le cas échéant, sont présentés ci-après :

Séries F, FH et F4

Taux de frais de gestion annuel selon

l'actif net du FCP Nom du FCP Moins de

5 G$ De 5 G$ à

10 G$ Supérieur à 10 G$ Fonds Capital Group actions internationalesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,70 % 0,67 % 0,65 % À compter du 1er juillet 2026 0,58 % Fonds Capital Group actions américainesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,60 % 0,57 % 0,55 % À compter du 1er juillet 2026 0,36 % Fonds Capital Group ciblé actions canadiennesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,65 % 0,62 % 0,60 % À compter du 1er juillet 2026 0,46 % Capital Group générateur de revenuMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,65 % 0,62 % 0,60 % À compter du 1er juillet 2026 0,54 % Fonds Capital Group équilibré mondialMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,65 % 0,62 % 0,60 % À compter du 1er juillet 2026 0,54 % Capital Group portefeuille de revenu mensuelMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,60 % 0,57 % 0,55 % À compter du 1er juillet 2026 0,50 %

Séries F et F4

Taux de frais de gestion annuel selon

l'actif net du FCP Nom du FCP Moins de

5 G$ De 5 G$ à

10 G$ De 10 G$ à

15 G$ Supérieur à

15 G$ Fonds Capital Group actions mondialesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,70 % 0,67 % 0,65 % 0,638 % À compter du 1er juillet 2026 0,54 %

Les taux des frais de gestion annuels pour les séries A, AH et T4 d'un fonds commun de placement (FCP), le cas échéant, sont présentés ci-après :

Séries A, AH et T4

Taux de frais de gestion annuel selon

l'actif net du FCP Nom du FCP Moins de

5 G$ De 5 G$ à

10 G$ Supérieur à

10 G$ Fonds Capital Group actions internationalesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 1,70 % 1,67 % 1,65 % À compter du 1er juillet 2026 1,58 % Fonds Capital Group actions américainesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 1,60 % 1,57 % 1,55 % À compter du 1er juillet 2026 1,36 % Fonds Capital Group ciblé actions canadiennesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 1,65 % 1,62 % 1,60 % À compter du 1er juillet 2026 1,46 % Capital Group générateur de revenuMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 1,65 % 1,62 % 1,60 % À compter du 1er juillet 2026 1,54 % Fonds Capital Group équilibré mondialMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 1,65 % 1,62 % 1,60 % À compter du 1er juillet 2026 1,54 % Capital Group portefeuille de revenu mensuelMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 1,60 % 1,57 % 1,55 % À compter du 1er juillet 2026 1,50 %

Séries A et T4

Taux de frais de gestion annuel selon

l'actif net du FCP Nom du FCP Moins de

5 G$ De 5 G$ à

10 G$ De 10 G$ à

15 G$ Supérieur à

15 G$ Fonds Capital Group actions mondialesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 1,70 % 1,67 % 1,65 % 1,638 % À compter du 1er juillet 2026 1,54 %

Les taux des frais de gestion annuels pour la série D d'un fonds commun de placement (FCP), le cas échéant, sont présentés ci-après :

Série D

Taux de frais de gestion annuel selon

l'actif net du FCP Nom du FCP Moins de

5 G$ De 5 G$ à

10 G$ Supérieur à

10 G$ Fonds Capital Group actions internationalesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,95 % 0,92 % 0,90 % À compter du 1er juillet 2026 0,83 % Fonds Capital Group actions américainesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,85 % 0,82 % 0,80 % À compter du 1er juillet 2026 0,61 % Fonds Capital Group ciblé actions canadiennesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,90 % 0,87 % 0,85 % À compter du 1er juillet 2026 0,71 %

Série D

Taux de frais de gestion annuel selon

l'actif net du FCP Nom du FCP Moins de

5 G$ De 5 G$ à

10 G$ De 10 G$ à

15 G$ Supérieur à

15 G$ Fonds Capital Group actions mondialesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,95 % 0,92 % 0,90 % 0,888 % À compter du 1er juillet 2026 0,79 %

Les taux des frais de gestion annuels des FNB sont présentés ci-après :

Nom du FNB Frais de gestion FNB Capital Group Sélect actions internationalesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,70 % À compter du 1er juillet 2026 0,58 % FNB Capital Group Sélect actions mondialesMC (Canada) Jusqu'au 30 juin 2026 0,70 % À compter du 1er juillet 2026 0,54 %

Changement de la cote de risque pour le Capital Group portefeuille de revenu mensuelMC (Canada)

La cote de risque de placement pour Capital Group portefeuille de revenu mensuelMC (Canada) a été révisée à compter du 20 mai 2026, passant de « faible » à « faible à moyen », conformément à la méthodologie de classification du risque de placement exigée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Cette modification du niveau de risque n'apporte aucun changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion du fonds.

Début des opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension pour les FNB

Le FNB Capital Group Sélect actions internationalesMC (Canada), le FNB Capital Group Sélect actions mondialesMC (Canada), le FNB Capital Group Sélect obligations mondialesMC (Canada) et le FNB Capital Group Sélect revenu multisectorielMC (Canada) commenceront à effectuer des opérations de prêt de titres dans le cadre de leurs stratégies de placement.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 34 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 300 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

*Au 31 décembre 2025.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr

SOURCE Capital Group Canada

Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185