Capital Group Canada annonce des distributions en espèces pour les FNB Capital Group Canada (CAPM, CAPW) English

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Capital Group Canada

20 mars, 2026, 17:00 ET

TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions en espèces de mars 2026 pour les FNB Capital Group Canada. Les porteurs de parts inscrits au 27 mars 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 1er avril 2026.

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada

Symbole
boursier

Distribution
par part ($)

CUSIP

ISIN

Fréquence
de paiement

FNB Capital Group Sélect revenu multisectorielMC (Canada)

CAPM

0,110619

14021Y101

CA14021Y1016

Mensuelle

FNB Capital Group Sélect obligations mondialesMC (Canada)  

CAPW

0,076157

14021X103

CA14021X1033

Mensuelle

Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 33 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 200 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

* Au 31 décembre 2025.

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SOURCE Capital Group Canada

Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185

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