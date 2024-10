Une gamme de quatre FNB actifs conçus pour être des éléments fondamentaux d'un portefeuille de placement

TORONTO, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui sa première gamme de fonds négociés en bourse (FNB) actifs disponible sur la Bourse de Toronto (TSX), dont deux stratégies d'actions et deux stratégies de titres à revenu fixe. Chacun des quatre FNB a clôturé l'offre initiale de parts le 22 octobre 2024.

« Notre nouvelle gamme de FNB offre aux investisseurs une manière supplémentaire d'accéder à nos capacités de gestion active en choisissant la solution de placement qui leur convient, que ce soit un fonds commun de placement ou un FNB », déclare Rick Headrick, président de Capital Group Canada. « Ces FNB sont conçus pour se concentrer sur les principales catégories de répartition d'actifs utilisées par les professionnels de la finance lors de la construction de portefeuilles pour leurs clients, tout en offrant un accès à l'approche distincte de Capital Group et à ses 90 ans d'expérience en matière de gestion de placements. »

La gamme de FNB bénéficiera de bas frais, d'un processus de recherche fondamentale, d'une approche de placement à long terme et du système à multiples gestionnaires renommé de Capital Group. Les stratégies reposent sur de fortes convictions et des horizons d'investissement à long terme visant une volatilité inférieure à la moyenne et des résultats réguliers.

Les nouvelles stratégies sont les suivantes :

CAPG - FNB Capital Group Sélect actions mondiales MC ( Canada ) : Croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l'échelle mondiale. La production d'un revenu futur constitue un objectif secondaire.

: Croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l'échelle mondiale. La production d'un revenu futur constitue un objectif secondaire. CAPI - FNB Capital Group Sélect actions internationales MC ( Canada ) : Croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille constitué principalement de titres d'émetteurs à grande capitalisation situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

: Croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille constitué principalement de titres d'émetteurs à grande capitalisation situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. CAPM - FNB Capital Group Sélect revenu multisectoriel MC ( Canada ) : Vise à procurer un revenu régulier élevé, au moyen de placements principalement dans une vaste gamme d'obligations et d'autres titres de créance. Le Fonds a comme objectif secondaire d'obtenir une appréciation du capital.

: Vise à procurer un revenu régulier élevé, au moyen de placements principalement dans une vaste gamme d'obligations et d'autres titres de créance. Le Fonds a comme objectif secondaire d'obtenir une appréciation du capital. CAPW - FNB Capital Group Sélect obligations mondialesMC ( Canada ) : Vise à fournir, à long terme, un rendement total élevé, dans une logique de gestion de placement prudente, au moyen de placements principalement dans des obligations et d'autres titres de créance d'émetteurs mondiaux. Le rendement total se compose du revenu généré par le fonds ainsi que des variations de la valeur marchande des placements du fonds.

« À l'échelle mondiale, nos FNB sont conçus avec la contribution des conseillers financiers afin de soutenir leurs efforts et aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse de stabilité financière, de soutien familial ou d'une retraite confortable. Les quatre premiers FNB destinés aux investisseurs canadiens ont été soigneusement sélectionnés pour former des éléments essentiels du portefeuille de leurs clients », déclare Holly Framsted, directrice de la stratégie et du développement des produits mondiaux chez Capital Group.

Pour en savoir plus sur la gamme de FNB actifs de Capital Group Canada, visitez capitalgroup.com/fnb-actif.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs et réguliers aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 30 juin 2024, Capital Group gère plus de 2 700 G$ US en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde, dont plus de 42 G$ US d'actifs sous gestion dans 21 FNB aux États-Unis, lesquels ont atteint une part de marché de plus de 5 % parmi les FNB actifs américains en un peu plus de deux ans1.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez capitalgroup.com/ca/fr .

1Source : Morningstar, au 30 septembre 2024.

SOURCE Capital Group Canada

Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185