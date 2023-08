Cap sur la rentrée : nouveaux horaires d'autobus dès le 26 août

LAVAL, QC, le 22 août 2023 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) se tient prête pour la rentrée et ajuste les horaires sur son réseau régulier à compter du samedi 26 août. Pour la clientèle, ces changements se traduisent, entre autres, par une augmentation de la fréquence par rapport aux horaires d'été. Les clients sont invités dès maintenant à consulter les nouveaux horaires et à planifier leur trajet sur le site Web de la STL.

Modifications mineures de trajet sur plusieurs lignes

En raison des travaux d'aménagement effectués par la Ville de Laval dans plusieurs secteurs, la STL a apporté des modifications sur les trajets des lignes 33, 22 et 222 depuis le 3 août :

La ligne 33 emprunte maintenant la 6 e rue en direction sud uniquement, puisque la 7 e rue devient à sens unique

rue en direction sud uniquement, puisque la 7 rue devient à sens unique Les lignes 22 et 222 empruntent dans les deux sens les boulevards Léger et Lévesque Est

Ces changements n'ont toutefois pas d'impact sur la durée des trajets.

Un nouveau service pour améliorer la mobilité des travailleurs

Afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs du parc industriel Centre, la STL mettra en service la ligne 345 entre la gare Vimont et le métro Henri-Bourassa. En support aux lignes 2 et 45 du réseau, elle circulera tôt le matin et tard le soir et inclura la desserte des trois stations de métro lavalloises. Les horaires et le tracé de la nouvelle ligne sont disponibles sur le site Web de la STL.

Jours fériés

Fête du Travail, le lundi 4 septembre : horaire du dimanche

Action de grâce, le lundi 9 octobre : horaire du samedi

En prévision des festivités entourant la Fête de la famille le 3 septembre, la STL offre le transport gratuit à bord de ses navettes entre le stationnement incitatif Saint-Martin et le Centre de la nature (à l'angle de l'avenue François-Foucault et de l'avenue du Parc). Détails : https://stlaval.ca/infos-pratiques/promos/evenements

Rappelons qu'en tout temps, le transport est gratuit dans tous les autobus du réseau régulier de la STL pour les enfants de 11 ans et moins.

EN RAPPEL :

Paiement par carte de crédit et de débit

Nouveauté depuis le mois de juin : il est possible de payer à bord de tous les autobus de la STL par carte de crédit ou de débit. Les clients peuvent ainsi payer leur passage unitaire à partir d'une carte bancaire (physique ou virtuelle sur téléphone ou montre intelligent.e) jusqu'à une limite de paiement pour 5 passagers par trajet. La correspondance est incluse automatiquement à l'intérieur d'une période de 120 minutes en retapant la même carte.

Autre première au Québec : le paiement par carte de débit et de crédit est également offert pour la clientèle dans tous les véhicules de transport adapté.

Nouveaux titres et ajustement de tarifs

Depuis le 1er juillet dernier, deux nouveaux titres de transport sont disponibles dans la grande région métropolitaine :

Le titre 3 jours (Bus, Tous modes AB et Tous modes ABC) qui permet des déplacements illimités sur une période de 3 jours consécutifs

qui permet des déplacements illimités sur une période de 3 jours consécutifs Le titre 24 h (Bus, Tous modes AB et Tous modes ABC) pour des déplacements illimités sur une période de 24 heures

D'autre part, une légère augmentation de certains titres est entrée en vigueur : le passage unitaire est désormais 3,75 $. Les titres Tous modes AB (1, 2 ou 10 passages) demeurent quant à eux aux mêmes tarifs. Pour en savoir plus → artm.quebec

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

