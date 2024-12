MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Candu Energy inc., une société d'AtkinsRéalis [Groupe AtkinsRéalis inc.] est ravie d'annoncer qu'en date du 12 décembre, elle a généré des bons de commande de plus d'un milliard de dollars en lien avec la chaîne d'approvisionnement nucléaire CANDU® auprès de plus de 350 entreprises pour l'année 2024. Quatre-vingt-dix-sept pour cent de cet investissement a été octroyé à des entreprises canadiennes, ce qui souligne la force de la chaîne d'approvisionnement nucléaire CANDU locale.

« Ce constat témoigne de l'enracinement historique de la technologie CANDU au Canada », a déclaré Gary Rose, président et chef de la direction de CANDU Energy inc. « Nous continuons de demander à nos gouvernements de soutenir le secteur nucléaire canadien et de protéger les emplois canadiens, alors qu'il souhaite atteindre ses objectifs de carboneutralité. Les grands réacteurs nucléaires comme CANDU ‒ qui sont conçus, construits, fournis et entretenus à partir du Canada ‒ constituent la seule solution pour répondre à nos besoins en énergie propre, tout en soutenant la main-d'œuvre canadienne au fil de leur construction et plus de 70 années d'exploitation. En raison de sa source de combustible d'uranium naturel qui ne nécessite pas de capacités d'enrichissement à l'étranger, CANDU est également la seule option qui garantit la sécurité énergétique du Canada. »

Le 28 février 2024, nous avons lancé la campagne Les Canadiens pour CANDU afin de promouvoir le déploiement de la technologie nucléaire CANDU® au pays et à l'étranger, à l'appui des efforts canadiens et mondiaux pour atteindre l'objectif net zéro. La campagne est menée par les coprésidents, le très honorable Jean Chrétien, et l'ancien premier ministre de l'Ontario, Mike Harris.

Selon un rapport complet réalisé par le Conference Board du Canada en juin, la construction d'une centrale nucléaire CANDU® MONARKTM à 4 réacteurs, tirant parti du dernier concept de réacteur de Candu Energy, aurait des retombées économiques positives pour le Canada et créerait des milliers d'emplois.

L'étude a révélé que les phases de fabrication, d'ingénierie et de construction des quatre réacteurs CANDU MONARK auraient une incidence de plus de 40,9 milliards de dollars sur le PIB du Canada et équivaudrait à plus de 20 000 emplois à temps plein bien rémunérés et à plus de 324 000 années-personnes d'emploi. La phase d'exploitation générerait 49,5 milliards de dollars supplémentaires sur le PIB. La centrale maintiendra 3 500 emplois équivalents temps plein par année pendant plus de 70 ans.

En raison de la chaîne d'approvisionnement bien établie des réacteurs CANDU au Canada -- le pilier d'un écosystème nucléaire canadien dynamique qui soutient déjà plus de 89 000 emplois stables et bien rémunérés dans une grande variété de métiers spécialisés et professionnels, le secteur de l'énergie nucléaire canadien est parfaitement adapté à la construction de nouveaux réacteurs CANDU MONARK.

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. La technologie CANDU d'AtkinsRéalis permet également la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. L'entreprise soutient également les initiatives liées au traitement du cancer par l'entremise de son partenariat avec TerraPower pour extraire les isotopes d'anciens déchets nucléaires. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

La campagne Les Canadiens pour CANDU est formée de chefs de file de l'industrie, de membres de la chaîne d'approvisionnement nationale, des universitaires et de citoyens qui croient que l'innovation et le savoir-faire canadiens ont un rôle de premier plan à jouer dans le déploiement de solutions d'énergie nucléaire au pays et à l'étranger. https://canadiansforcandu.com/fr/

