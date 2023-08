Candock se lance dans la croissance du commerce numérique avec la plateforme WMS Cloud de Tecsys

Le leader mondial des quais modulaires flottants numérise les opérations d'entreposage pour entrer dans la nouvelle ère du commerce omnicanal et mettre le cap sur la croissance mondiale.

MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Le 3 août 2023. Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un éditeur de logiciels de gestion de la chaîne logistique et de commerce omnicanal, a le plaisir d'annoncer la mise en œuvre d'Omni™ WMS chez Candock, un leader mondial dans l'ingénierie, la fabrication, la distribution et l'installation de quais modulaires flottants. Le nouveau système de gestion d'entrepôt (WMS) fournit à Candock une plateforme opérationnellement flexible et évolutive pour accélérer sa transformation numérique et soutenir les objectifs de croissance de l'entreprise. La solution Omni™ WMS a été déployée avec la méthodologie de mise en œuvre rapide de Tecsys, ce qui a considérablement raccourci le délai de valorisation et minimisé les heures de services.

Fondée en 1997, Candock orchestre un réseau de 90 distributeurs opérant sur les cinq continents. Au fur et à mesure que l'organisation s'est développée au cours des 25 dernières années, il est devenu évident que le système manuel existant n'était plus suffisant pour répondre aux demandes croissantes. Afin de suivre la complexité et l'échelle croissantes de ses opérations, Candock a reconnu la nécessité d'un système plus avancé qui pourrait simplifier les flux de travail, ainsi qu'évoluer et s'adapter à la croissance de l'entreprise. L'organisation a choisi Tecsys comme partenaire technologique et a mis en œuvre Omni™ WMS en 2023.

« En tant qu'entreprise omnicanale, Candock devait coordonner un réseau de plus en plus complexe de fabricants, de fournisseurs, de revendeurs et de canaux de vente directe au consommateur », explique Alexandre Lamoureux, chef de la direction chez Candock. « Tecsys nous a équipés pour faire face à la complexité de l'entreposage aujourd'hui et à l'avenir, en veillant à ce que notre taux de croissance puisse être à la fois soutenu et accéléré en tirant parti de notre écosystème technologique. »

En raison de la nature saisonnière des activités de Candock et de la construction d'un nouveau siège et d'un nouvel entrepôt, une mise en œuvre rapide était une priorité absolue pour l'organisation. Pour répondre aux besoins critiques en matière de délais, Candock s'est tourné vers Tecsys et son SaaS Omni™ WMS à déploiement rapide, doté de capacités de classe mondiale dans un ensemble modulaire prêt à l'emploi, ce qui a permis à l'organisation de le mettre en œuvre rapidement et de manière rentable.

Cette plateforme de la chaîne d'approvisionnement, adaptable et dotée de puissantes fonctionnalités, permet à Candock de rationaliser les opérations d'entreposage complexes, d'automatiser le suivi des lots et de gérer efficacement le rigoureux processus d'inspection.

« Malgré des priorités concurrentes et des initiatives d'entreprise simultanées, Tecsys est resté un partenaire technologique agile et a joué un rôle déterminant en nous aidant à passer à une opération entièrement pilotée par le système avant le début de notre haute saison », poursuit M. Lamoureux. « Que nous ayons pu nous rééquiper pour une nouvelle ère de notre activité sans avoir à faire face à une mise en œuvre prolongée atteste de la valeur de la solution Tecsys et de l'équipe Tecsys. »

Adam Krajewski, vice-président des services professionnels chez Tecsys, ajoute : « L'entrepôt de taille moyenne est un environnement extrêmement complexe et en évolution rapide qui nécessite un logiciel de pointe pour que tout se passe bien. L'équilibre de la logistique entre les modèles interentreprises, vente directe au consommateur, livraison directe, livraison à domicile et d'autres canaux fait peser une charge importante sur le personnel sur site. Nous sommes ravis de fournir à l'équipe de Candock la technologie dont elle a besoin pour simplifier et automatiser ses flux de travail afin qu'elle puisse continuer à développer son empreinte mondiale avec une technologie qui évoluera avec elle ».

À propos de Candock

Candock développe, produit et commercialise des quais et des systèmes modulaires flottants adaptés aux besoins de ses clients dans le monde entier, tout en participant au développement de leurs partenaires.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: CONTACTS: Relations publiques: Adam Polka [email protected]; Renseignements généraux: [email protected]; Relations avec les investisseurs: i[email protected]; Téléphone: (514) 866-0001 or (800) 922-8649