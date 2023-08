TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - CanDeal Solutions d'indices de référence, un important fournisseur d'administration des données de référence et de services connexes, a annoncé aujourd'hui la date de lancement de la production, soit le 5 septembre 2023, pour la distribution des nouveaux taux CORRA à terme (taux des opérations de pension à un jour) à 1 et 3 mois.

Le taux CORRA à terme CanDeal/TMX (« terme de référence CORRA ») a été conçu pour être un indice de référence solide qui conforme aux Principes pour les indices de référence financiers de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Le terme CORRA sera calculé et publié par CanDeal Solutions d'indices de référence à l'aide des données sur les prix et le commerce provenant des contrats à terme de CORRA négociés à la Bourse de Montréal. CanDeal Solutions d'indices de référence publiera gratuitement les taux sur son site Web, sur une base de T+1, et ils seront disponibles en temps réel le jour du calcul à 13 h (HE) via TMX Datalinx ou de distributeurs de données sous licence. L'utilisation du taux sera limitée aux cas d'utilisation du terme CORRA élaborés par le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien (TARCOM). Les participants au marché qui développent ou ont des produits qui s'harmonisent avec les cas d'utilisation du TARCOM faisant référence au terme CORRA devront conclure un accord de licence commerciale avec TMX Datalinx.

CanDeal Solutions d'indices de référence a travaillé en étroite collaboration avec le Groupe de travail sur le TARCOM pour adapter et mettre en œuvre la méthode de calcul recommandée par le TARCOM pour les taux de référence à terme de CORRA. Le prix des intrants du terme CORRA est fondé sur les contrats à terme réels, ainsi que sur les soumissions et les offres de contrats à terme de CORRA, ce qui en fait une mesure fiable des taux d'intérêt.

« Le lancement des taux de référence à terme de CORRA marque une étape importante dans l'établissement d'un nouvel indice de référence pour les marchés canadiens. Grâce à notre collaboration avec TMX Datalinx pour distribuer ces nouveaux taux, le marché peut s'attendre à une mesure fiable des taux d'intérêt », a déclaré André Craig, président, CanDeal Data & Analytics. À propos du lancement, Louise Brinkmann, chef de CanDeal Solutions d'indices de référence, a déclaré : « Ces taux à terme prospectifs sont destinés à remplacer le taux CDOR (taux offert en dollars canadiens) par une norme robuste et sans risque pour les transactions sur les marchés canadiens des prêts et les dérivés. »

« Le rôle de TMX Datalinx dans la transition à venir de l'industrie vers le terme CORRA représente une étape importante pour notre stratégie de référence et d'indices, tout en enrichissant le contenu de base que nous fournissons aux clients, a déclaré Michelle Tran, présidente de TMX Datalinx. Nous sommes heureux de travailler avec l'équipe CanDeal à la distribution des données de référence du terme CORRA et d'explorer d'autres possibilités de nouveaux produits fondés sur le terme CORRA. »

Pour en savoir plus sur la façon dont le terme CORRA a été conçu pour être un indice de référence solide, en fonction des observations du marché et du respect des Principes pour les indices de référence financiers de l'OICV, consultez ici.

Pour en savoir plus sur CanDeal Solutions d'indices de référence et terme de CORRA, consultez www.candeal.com/fr/benchmarks.

À propos de CanDeal Group

CanDeal Group est l'un des principaux fournisseurs d'un marché électronique et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars canadiens. CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA ») offre le contenu en vente libre le plus complet et le plus précis offert par les concessionnaires et qui fournit des données de prix, d'analyse et de référence aux participants du marché, aux canaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions de l'industrie. CanDeal Solutions d'indices de référence est une unité opérationnelle indépendante.

La division CanDeal Markets, qui représente plus de 90 % des opérations électronique de titres d'emprunt au Canada, donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement, d'organismes, de provinces et de sociétés du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. CanDeal Solutions offre des services mutualisés, y compris un service centralisé de connaissance du client pour le marché canadien.

Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc, Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capital, Valeurs Mobilières TD et le Groupe TMX. Consultez le site Web de https://candeal.com.

CanDeal est une marque de commerce déposée de CanDeal Markets Inc. et TMX est une marque de commerce déposée de TSX Inc.

