TORONTO, 12 juin 2024 /CNW/ - CanDeal Markets Inc. (CanDeal Markets), un marché électronique institutionnel de premier plan pour les titres de créance et les produits dérivés canadiens, a établi un nouveau record de négociation quotidienne de 67,8 milliards de dollars le 3 juin 2024. Il s'agit d'une nouvelle étape importante en matière de transaction électronique de produits en dollars canadiens pour la communauté mondiale de CanDeal, qui compte plus de 2 000 participants, y compris les grandes institutions financières du Canada.

Le marché CanDeal, qui offre des services de négociation au sein du gouvernement du Canada, des provinces, des obligations hypothécaires du Canada (OHC), des municipalités, des obligations de sociétés, des bons du Trésor, du marché monétaire canadien, des mises en pension et des swaps de taux d'intérêt, est en voie de connaître une année record d'activité de négociation.

« CanDeal offre un important bassin de liquidités pour les titres de créance canadiens par l'entremise de sa communauté soudée de sociétés du côté acheteur et de courtiers du côté vendeur, a déclaré Jamie Grant, président de CanDeal Markets. Alors que le marché canadien des titres à revenu fixe continue d'utiliser de plus en plus la négociation électronique, de nouveaux protocoles, comme les opérations automatisées côté achat soumises à des règles et les opérations fondées sur le prix différé, qui réduisent l'erreur de suivi, sont d'une efficacité beaucoup plus grande. »

Le 27 mai, CanDeal Markets a effectué avec succès la transition de toutes les activités de négociation de titres à revenu fixe et de produits dérivés selon le cycle de règlement T+1, conformément aux directives établies par l'Association canadienne des marchés des capitaux. Plus tôt en mai, CanDeal Data & Analytics a été reconnue comme le « Meilleur fournisseur de service d'établissement de prix évalués » dans le cadre des prix Inside Market Data Awards et Inside Reference Data Awards 2024.

À propos de CanDeal Group

CanDeal Group est l'un des principaux fournisseurs d'un marché électronique et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars canadiens. CanDeal Markets donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement, des organismes, des provinces et des entreprises du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. La division CanDeal Data & Analytics offre le contenu en vente libre le plus complet et le plus précis offert par les concessionnaires et qui fournit des données de prix, d'analyse et de référence aux participants du marché, aux canaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions de l'industrie. CanDeal Benchmark Administration Services est une unité commerciale indépendante qui administre Term CORRA, le nouveau taux de référence du Canada. CanDeal Solutions offre des services mutualisés, y compris l'élaboration d'un service centralisé de connaissance du client pour le marché canadien.

Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capital Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et TSX Inc. Visitez www.candeal.com .

