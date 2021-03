TORONTO, 9 mars 2021 /CNW/ - CanDeal Données et Analytique (CanDeal DNA), un important fournisseur de services d'information et de données de gré à gré sur les marchés financiers canadiens, a acquis le secteur des données à revenu fixe de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Cela permettra d'élargir la portée des données sur les obligations fournies à DNA; de plus, les clients à revenu fixe de la CIBC deviendront clients de CanDeal DNA.

L'acquisition fournira aux clients actuels de CanDeal DNA un bassin plus vaste de données sur les titres à revenu fixe, tout en permettant la transition des clients actuels de la CIBC dans ce domaine vers une série plus complète d'analyses des prix des obligations et des liquidités. Les clients bénéficieront d'ensembles de données plus complets et de rapports sur les prix mieux adaptés à diverses fins de cours de clôture, d'analyse comparative et de risque du marché.

« Cette acquisition est réalisée alors que nous assistons à l'expansion ainsi qu'à l'évolution des marchés canadiens des instruments à taux fixe et que l'accent est davantage mis sur la qualité et l'accessibilité des données, a déclaré André Craig, vice-président directeur de CanDeal DNA. L'acquisition par CanDeal DNA du secteur des données sur les titres à revenu fixe de la CIBC renforce et améliore notre gamme de services offerts aux participants du marché canadien, ce qui démocratise l'accès aux services d'établissement des prix des obligations les plus adaptés qui soient. »

« CanDeal DNA change la façon dont les données sur les obligations canadiennes sont produites et travaille à améliorer la portée et la qualité des données sous-jacentes sur les titres à revenu fixe, a déclaré Karl Wildi, directeur général et vice-président, Marchés des capitaux CIBC. En faisant passer nos clients à revenu fixe à la plateforme Données et Analytique de CanDeal, nous leur permettrons de bénéficier des apports de multiples contributeurs, d'une gouvernance des données de premier ordre et d'une gamme croissante d'outils d'analyse. »

En octobre, CanDeal a été chargée par FTSE Russell Canada de fournir la tarification de ses indices de revenu fixe canadiens, en s'appuyant sur les mesures de rendement et d'évaluation exclusives de CanDeal DNA.

À propos de CanDeal

CanDeal est un important fournisseur de marchés électroniques et de services de données pour les titres de créance et les dérivés en dollars canadiens. Le Groupe CanDeal exerce ses activités dans trois secteurs importants. CanDeal Marchés, qui représente plus de 90 % de la bourse électronique au Canada, donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement, des organismes, des provinces et des entreprises du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. CanDeal Marchés fournit également aux investisseurs institutionnels canadiens un accès électronique à des liquidités dans des marchés de titres de créance et de dérivés non canadiens. CanDeal Données et Analytique (« CanDeal DNA ») offre des services d'établissement de prix et d'analyse qui répondent aux besoins des participants du marché canadien en matière de commerce, de négociation et de technologie. CanDeal Solutions est un pionnier des technologies novatrices en matière de négociation, de flux de travail et de conformité. Les intervenants de CanDeal comprennent : BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capital, Valeurs Mobilières TD et le Groupe TMX. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.candeal.com/.

