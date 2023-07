TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - CanDeal Benchmark Solutions, un important fournisseur d'administration de l'indice de référence et de services connexes, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une version bêta des nouveaux taux de référence à terme de CORRA pour les durées d'un mois et de trois mois.

Les taux qui viennent d'être publiés sont une version bêta du terme CORRA qui fait l'objet de tests finaux avant la publication officielle en septembre 2023. Ils n'ont pas de but commercial et ne devraient pas être utilisés à quelque fin commerciale que ce soit. Les taux à terme de CORRA 1 et 3 mois sont publiés sur une base de T+1, à titre informatif uniquement.

Le terme CORRA a été conçu pour être un indice de référence solide qui respecte les Principes pour les indices de référence financiers de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Le terme CORRA sera calculé et publié par CanDeal à l'aide des données sur les prix et le commerce provenant des contrats à terme de taux d'intérêt CORRA négociés à la Bourse de Montréal. CanDeal publiera les tarifs sur son site Web sur une base T+1.

CanDeal Benchmark Solutions a travaillé en étroite collaboration avec CARR pour adapter et mettre en œuvre la méthode de calcul recommandée par CARR pour les taux de référence à terme de CORRA.

Le prix des intrants du terme CORRA est fondé sur les transactions à terme réelles, ainsi que sur les offres et les offres de contrats à terme de CORRA, ce qui en fait une mesure précise et fiable des taux d'intérêt.

« Le lancement bêta des taux de référence à terme de CORRA marque une étape importante dans l'établissement d'un nouveau point de repère sur le marché cette année », a déclaré André Craig, président, CanDeal Data & Analytics. À propos du lancement, Louise Brinkmann, cheffe de CanDeal Benchmark Solutions, a déclaré : « Ces taux à terme prospectifs sont destinés à remplacer le taux CDOR (taux offert en dollars canadiens) par une norme robuste et sans risque pour les opérations sur les marchés canadiens des prêts et des produits dérivés. »

Pour en savoir plus sur la façon dont le terme CORRA a été conçu pour être un point de repère solide, en fonction des observations du marché et du respect des Principes pour les points de repère financiers de l'OICV, visitez ici .

Pour en savoir plus sur CanDeal Benchmark Solutions, visitez https://www.candeal.com/en/benchmarks .

À propos de CanDeal Group

CanDeal Group est l'un des principaux fournisseurs d'un marché électronique et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars canadiens. Le service CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA ») offre le contenu en vente libre le plus complet et le plus précis offert par les concessionnaires et qui fournit des données de prix, d'analyse et de référence aux participants du marché, aux canaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions de l'industrie. La division des marchés de CanDeal, qui représente plus de 90 % des opérations électroniques de titres d'emprunt canadiens, donne accès à un important bassin de liquidités pour le gouvernement, les organismes, les obligations provinciales et les obligations de sociétés du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. CanDeal Markets offre également aux investisseurs institutionnels canadiens un accès électronique à la liquidité des marchés de la dette et des produits dérivés non canadiens. CanDeal Solutions offre des services mutualisés aux participants du marché canadien. Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc, CIBC World Markets, National Bank Financial Inc, RBC Capital Markets, Scotia Capital, TD Securities et TMX Group. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://candeal.com .

