Cancer : toutes les ressources au Québec maintenant disponibles dans un bottin en ligne

C'est une excellente nouvelle que la Fondation québécoise du cancer a annoncée aujourd'hui : le lancement d'un bottin des ressources en ligne pour les personnes touchées par un cancer.

Destiné à l'ensemble de la population québécoise et au réseau de la santé, le bottin répertorie plus de 2 200 ressources disponibles à travers le Québec.

Les besoins des personnes touchées par un cancer et de leurs proches sont immenses... La Fondation québécoise du cancer, qui œuvre auprès d'elles depuis 40 ans, connaît très bien la réalité à laquelle elles doivent faire face et l'accès parfois restreints à des ressources près de chez elles.

C'est pourquoi elle lance aujourd'hui la version Web de son bottin, qui rassemble des ressources en oncologie depuis déjà plus de 25 ans, afin de répondre aux besoins de sa clientèle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Car le cancer, lui, ne prend jamais de pause.

Le bottin ne compte pas moins de 9 catégories de ressources, allant des thérapies complémentaires, aux prothèses mammaires et capillaires, en passant par les soins palliatifs, l'aide à domicile, le transport ou l'entraide et le soutien. Que l'on soit à la recherche d'un professeur de yoga certifié en oncologie à Val-d'Or ou de l'aide à domicile à La Tuque, les personnes atteintes pourront y trouver les coordonnées d'organismes ou de personnes ressources en oncologie près de chez elles ou de leur lieu de traitements.

Les Services Info-cancer de la Fondation demeurent toujours disponibles pour vous aider dans vos recherches au 1 800 363-0063. Les documentalistes et les infirmières expérimentées en oncologie des Services Info-cancer offrent aussi gratuitement et en toute confidentialité réponses, conseils, écoute et réconfort aux personnes atteintes ainsi qu'à leurs proches.

« La Fondation québécoise du cancer prouve encore une fois qu'elle est toujours un peu plus près du monde en livrant un outil qui répond à un besoin concret de ceux qui font face au cancer, et ce peu importe leur histoire, leur région, leur âge… » déclare Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

« Nous avions dévoilé en juin dernier notre plan stratégique 2020-2022, baptisé Être plus près du monde dans lequel nous réaffirmions notre volonté d'offrir une accessibilité accrue à nos services. Je pense que nous pouvons dire promesse tenue » continue-t-il.

En effet, la Fondation québécoise du cancer entérine ainsi son rôle de leader fédérateur, pour une cause qui touche 1 Québécois sur 2.

Visitez le bottin des ressources en ligne de la Fondation québécoise du cancer et partagez-le autour de vous : services.fqc.qc.ca.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité.

