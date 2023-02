MONTRÉAL, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, qui se tiendra le 4 février, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) lance une campagne de sensibilisation contre la stigmatisation et les préjugés associés au cancer du poumon.

Cancer du poumon : il est temps de changer les perceptions (photo) (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

Cette campagne intitulée « Cancer du poumon : il est temps de changer les perceptions » vise à sensibiliser le public à la réalité des personnes atteintes de cancer du poumon et à leur donner une voix. Elle vise à encourager les patients et leurs proches à parler ouvertement du cancer et à lutter contre les préjugés et la stigmatisation qui entourent cette maladie.

Dans une vidéo diffusée sur le site Web de l'APQ, trois patientes ayant eu un cancer du poumon dévoilent leur parcours avec la maladie, les jugements auxquels elles ont été confrontées, leurs peines, l'accompagnement dont elles ont bénéficié ou qui leur a parfois manqué et leurs espoirs pour le futur. En complément, l'APQ propose de nouveaux contenus sur son site Web pour permettre à chacun de mieux comprendre comment les discours culpabilisants peuvent impacter les personnes qui en sont victimes et comment réagir face aux stigmates.

« Si tu as un cancer du poumon, c'est parce que tu as trop fumé » : c'est une conclusion terriblement culpabilisante à laquelle les patients sont souvent confrontés mais qui n'est pas toujours vraie. Si le tabac est la première cause de cancer du poumon, d'autres facteurs de risque existent : la pollution, l'exposition au radon ou encore la génétique. Surtout, culpabiliser les patients atteints de cancer du poumon ne les aide d'aucune façon. Personne n'est responsable de son cancer et tout le monde mérite de recevoir du soutien et des soins de qualité.

