Cancer de l'ovaire Canada félicite la Nouvelle-Écosse pour son engagement audacieux à sauver la vie des femmes

TORONTO, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Près d'un an après l'annonce par le gouvernement fédéral d'un investissement de 10 millions de dollars pour la recherche sur le cancer de l'ovaire, une grande première attendue depuis longtemps, la Nouvelle-Écosse a pris les devants en devenant la première province à bonifier cet investissement en ajoutant un million de dollars pour financer des projets dirigés par Cancer de l'ovaire Canada pour favoriser le progrès dans la lutte contre cette maladie. Cet investissement contribuera à améliorer les capacités de recherche et profitera non seulement aux femmes de Nouvelle-Écosse, mais aussi à celles de l'ensemble du Canada et du monde entier.

« C'est extraordinaire et le geste posé aujourd'hui par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse m'encourage et me motive au plus haut point », a déclaré Emilie Chiasson, directrice régionale de Cancer de l'ovaire Canada pour l'Atlantique. « Presque tous les jours, je parle à des femmes de Halifax et de toute la région qui ont reçu un diagnostic de cette maladie mortelle et qui recherchent toutes les options - toutes les ressources - possibles pour sauver leur vie. Cet investissement prouve que notre gouvernement comprend ce que vivent les femmes et qu'il est déterminé à les aider à survivre. »

L'annonce d'aujourd'hui démontre le pouvoir et l'effet d'entraînement de la campagne #ovairesenmain lancée par Cancer de l'ovaire Canada il y a cinq ans. Le cancer de l'ovaire est le cancer féminin le plus mortel au Canada - 2 800 femmes reçoivent un diagnostic de cette maladie tous les ans et cinq femmes y succombent tous les jours. Le pronostic de survie s'est très peu amélioré au cours des cinq dernières décennies, principalement en raison du manque de financement de la recherche.

Grâce à sa campagne #ovairesenmain, Cancer de l'ovaire Canada a été le fer de lance d'un vaste appel à l'action pour augmenter les investissements dans la recherche. Cette campagne a fait entendre les voix et fait appel à l'expertise de milliers de femmes canadiennes ayant reçu un diagnostic de la maladie, de membres de leurs familles, d'éminents chercheurs et scientifiques canadiens et d'autres porte-parole. À la suite de cette campagne, le gouvernement du Canada a annoncé un engagement de 10 millions de dollars pour la recherche sur le cancer de l'ovaire dans son budget 2019.

Cancer de l'ovaire Canada gère maintenant cet investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre d'un nouveau projet de recherche pancanadien appelé OvCAN. L'organisation espère doubler cet investissement grâce à des contributions supplémentaires des provinces et du public, et félicite la Nouvelle-Écosse d'avoir pris les devants.

« Je suis étonnée et reconnaissante », a affirmé Joanne Rivest, une résidente de Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui a reçu un diagnostic de la maladie en 2013. « Je sais qu'il faut beaucoup d'argent pour la recherche et que les progrès peuvent prendre du temps. J'ai bon espoir pour mon avenir, mais encore plus pour l'avenir des femmes qui recevront un diagnostic de la maladie dans les mois ou les années à venir, et dont la vie sera touchée par ce financement. »

Environ 70 femmes reçoivent un diagnostic de cancer de l'ovaire en Nouvelle-Écosse chaque année, et des centaines en sont atteintes. Cancer de l'ovaire Canada collaborera avec l'Université Dalhousie et les autres leaders provinciaux du domaine du cancer pour mettre à profit cet investissement d'un million de dollars de la façon la plus efficace possible, afin d'aider les femmes ayant reçu un diagnostic de cette maladie et celles qui en sont à risque, non seulement en Nouvelle-Écosse, mais aussi dans l'ensemble du Canada et dans le monde entier. Des investissements supplémentaires importants seront nécessaires pour accélérer le rythme du progrès dans la lutte contre cette maladie, alors que la vie des femmes est en jeu.

« La Nouvelle-Écosse a pris une décision audacieuse et constructive », a déclaré Elisabeth Baugh, directrice générale de Cancer de l'ovaire Canada et présidente de la World Ovarian Cancer Coalition. « Le leadership de la Nouvelle-Écosse et l'engagement que cette province a démontré aujourd'hui à l'égard de la santé des femmes nous inspirent et nous incitons les autres provinces et le public canadien à nous aider à doubler l'investissement du gouvernement fédéral afin que nous puissions aider les femmes à survivre et à survivre plus longtemps. »

