Quatre organismes de recherche sur le cancer de l'ovaire de pointe de quatre pays différents financent une nouvelle Bourse pour des recherches propulsées par l'IA en partenariat avec le laboratoire AI for Good de Microsoft pour accélérer de manière radicale la prochaine percée de la recherche sur le cancer

TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée mondiale du cancer de l'ovaire et le lancement du Consortium international de recherche sur le cancer de l'ovaire - un partenariat unique en son genre entre Cancer de l'ovaire et des organismes de recherche sur le cancer de l'ovaire de pointe des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Royaume-Uni.

Le Consortium annonce une bourse d'un million de dollars qui changera la donne, à laquelle s'ajoute un soutien informatique supplémentaire d'un million de dollars du laboratoire AI for Good de Microsoft pour relever le défi mondial que représente le taux de survie du cancer de l'ovaire. Chaque année, 324 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer de l'ovaire dans le monde et 207 000 femmes meurent de cette maladie. La Bourse pour des recherches propulsées par l'IA du Consortium est une nouvelle initiative audacieuse qui suscitera une vague d'innovations dans la recherche sur le cancer de l'ovaire propulsée par l'IA, offrant ainsi de l'espoir et possiblement des percées qui sauveront la vie de femmes du monde entier.

Le Consortium, mis sur pied en 2024, réunit des organismes de recherche sur le cancer de l'ovaire de pointe des États-Unis, de l'Australie, du Canada et du Royaume-Uni. Leur mission : associer leurs forces, leurs ressources et leur détermination pour accélérer les progrès dans un domaine où les besoins sont criants. Aujourd'hui, grâce à l'expertise de Microsoft et au soutien de sa technologie, le Consortium est prêt à réécrire l'avenir des soins du cancer de l'ovaire.

Les progrès de la recherche sur le cancer de l'ovaire accusent un retard important par rapport à d'autres maladies. On prévoit que d'ici 2050, le nombre de femmes recevant un diagnostic de cancer de l'ovaire dans le monde augmentera de plus de 55 % pour atteindre 503 448 par année, alors que le nombre de femmes qui en mourront augmentera jusqu'à 350 956.

« En raison de sa complexité, de ses symptômes vagues et de ses nombreux types, le cancer de l'ovaire est difficile à diagnostiquer à un stade précoce et difficile à traiter à un stade avancé. Et pourtant, il faut réaliser de telles percées pour sauver des vies. C'est pourquoi nous avons grandement besoin de cet investissement collaboratif d'un million de dollars dans des recherches sur le cancer de l'ovaire propulsées par l'IA », nous a confié Tania Vrionis, directrice générale de Cancer de l'ovaire Canada . « Grâce à cette bourse, nous pourrons exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour comprendre le cancer de l'ovaire et son impact sur les femmes plus rapidement que jamais auparavant. Notre partenariat philanthropique mondial, le soutien du laboratoire AI for Good de Microsoft et les collaborations internationales pour la recherche sont essentiels pour accélérer le changement. Après des décennies sans progrès réels, les femmes atteintes du cancer de l'ovaire méritent des percées le plus rapidement possible. »

L'intelligence artificielle révolutionne déjà le diagnostic du cancer - que ce soit le cancer du sein, du cerveau, de la peau ou de la glande thyroïde - et permet des avancées spectaculaires. Mais le cancer de l'ovaire n'a pas encore profité de tout le pouvoir de cette transformation. Il est temps que ça change.

En lançant cet appel à l'action urgent, le Consortium invite les plus brillants chercheurs au monde à exploiter la puissance de l'IA et à faire pencher la balance du côté de la survie.

« Quand j'ai découvert mes options de traitement, je n'étais pas heureuse. Pour traiter mon cancer, les médecins ont dû enlever mon utérus et mes ovaires. C'est là que j'ai compris que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Mais je savais aussi que je voulais vivre, alors je n'avais pas vraiment le choix », nous a confié Julia, une femme canadienne de 38 ans qui a reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire séreux de faible grade, une forme rare de la maladie. Même en subissant des interventions qui changent leur vie après avoir reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire à un stade avancé, les femmes courent quand même un risque élevé de récidive, comme c'est arrivé à Julia en 2023. Pour améliorer leurs options de traitement et le pronostic de la maladie, il faut effectuer des recherches novatrices de toute urgence. « Nous devons faire du cancer de l'ovaire une priorité. Il n'a pas la même visibilité et n'est pas aussi bien connu que d'autres cancers, mais des femmes comme moi ont des options limitées pour faire face à la maladie », ajoute Julia. « En fait, des changements se produiront seulement si le financement de la recherche augmente de manière significative. Cancer de l'ovaire Canada m'a beaucoup aidée tout au long de mon parcours. L'organisme m'a soutenue, m'a fourni de l'information et surtout, avec des investissements en recherche comme celui-ci, m'a donné ce dont j'avais le plus besoin - de l'espoir. »

Pour poser leur candidature à la nouvelle bourse, les chercheurs devront former des équipes comprenant un représentant de chacun des quatre pays. La bourse appuiera un projet de recherche dans n'importe quel domaine permettant d'améliorer le taux de survie. L'équipe devra être constituée de représentants de tous les pays subventionnaires et avoir un caractère multidisciplinaire, en comprenant notamment un expert de l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur la bourse, consultez le site https://ocrahope.org/research/information-for-researchers/grant-programs/ .

Microsoft fait un don généreux d'un million de dollars de crédits d'infonuagique Azure au projet gagnant dans le cadre du partenariat entre le laboratoire AI for Good de Microsoft et OCRA. Grâce au pouvoir de l'infonuagique Microsoft, les candidats choisis pourront accélérer le progrès contre le cancer de l'ovaire.

« Comme le taux de survie du cancer de l'ovaire est tragiquement faible, nous avons besoin de nouvelles découvertes pour mettre au point des traitements qui sauveront des vies. En fournissant aux meilleurs chercheurs du monde entier de puissants outils d'IA et des ressources informatiques, nous pourrons accélérer leur travail essentiel, ce qui devrait mener à des percées qui sauveront la vie des femmes. Le laboratoire AI for Good de Microsoft est fier d'appuyer la recherche sur le cancer de l'ovaire dans le cadre de cette bourse », a déclaré Juan Lavista Ferres, expert en chef de la science des données et directeur du laboratoire AI for Good chez Microsoft.

