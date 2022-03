Canadian Tire aide les Canadiens en doublant l'offre de Récompenses Triangle sur les achats d'essence

« À l'occasion de notre 100e anniversaire, nous avons redoublé d'efforts pour concrétiser notre nouvelle raison d'être qui est d'améliorer la vie au pays. Cela nous a semblé être une façon naturelle d'offrir de la valeur aux Canadiens lorsqu'ils en ont besoin, » a déclaré Susan O'Brien, chef de marque et de la clientèle, Société Canadian Tire.

Le programme de fidélisation Récompenses Triangle, l'un des plus importants au Canada, est gratuit et rend la vie plus gratifiante pour les Canadiens. Mastercard Triangle est une carte de crédit sans frais offrant de nombreux avantages, notamment le programme de fidélisation de base, soit 10X l'Argent Canadian Tire pour tout achat effectué dans les établissements des enseignes participantes de la Société Canadian Tire. Pour de plus amples détails sur la façon de faire une demande, veuillez cliquer ici. Les membres peuvent obtenir de l'Argent Canadian Tire (Argent CT) chez Canadian Tire, SportChek, Mark's/L'Équipeur, Party City, Pro Hockey Life, les postes Essence+/Gas+, Atmosphere, Sports Rousseau, L'Entrepôt du Hockey, Hockey Experts, et dans les magasins Sports Experts participants. Avec 11 millions de membres actifs, le programme Récompenses Triangle propose des offres hebdomadaires, personnalisées en fonction des intérêts des membres, qui peuvent être activées sur tous les canaux et dans l'application Triangle. Les offres du programme permettent aux membres de gagner plus d'Argent CT sur leurs achats quotidiens et qui peuvent ensuite être échangés à l'échelle du réseau de magasins de la Société Canadian Tire.

Les Canadiens peuvent également profiter des avantages de l'application Triangle, qui offre aux clients un moyen facile de profiter d'offres personnalisées, de gérer leurs comptes de Récompenses Triangle et de cartes de crédit, en plus de personnaliser leurs propres offres en les échangeant avec des offres communautaires.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les promotions sur l'essence ici : https://triangle.canadiantire.ca/fr/doublezrecompenses.html

