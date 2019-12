Canada Life Reinsurance conclut une convention de réassurance pour couvrir le risque de longévité d'une valeur de 12 milliards d'euros avec Aegon

WINNIPEG, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Canada Life Reinsurance se réjouit d'annoncer qu'elle a récemment conclu une convention de réassurance à long terme avec Aegon pour couvrir le risque de longévité. La convention couvre un portefeuille de contrats en vigueur d'une valeur de 12 milliards d'euros. Près de 200 000 retraités qui reçoivent une rente ou ont droit à une rente différée seront ainsi réassurés par Canada Life Reinsurance.

Jeff Poulin, responsable à l'échelle mondiale de Canada Life Reinsurance, a déclaré : « Ce sont les efforts considérables de notre équipe et de celle d'Aegon qui ont rendu possible cette transaction. Celle-ci témoigne de la solidité de Canada Life Reinsurance en tant que partenaire pour les transactions de réassurance pour couvrir le risque de longévité à l'échelle mondiale. » Derek Popkes, chef de l'exploitation de Canada Life Reinsurance, a pour sa part ajouté : « Nous sommes ravis de faire croître et de diversifier notre portefeuille en matière de risque de longévité à l'échelle mondiale en collaborant avec Aegon. Nous avons ainsi conclu une transaction adaptée à leurs exigences particulières. Nous continuerons d'innover et de travailler en collaboration avec nos estimés clients pour offrir les meilleures solutions de transfert possible en fonction de leurs objectifs. »

Canada Life Reinsurance offre une gamme de solutions novatrices en matière de gestion des risques et des capitaux pour couvrir les risques de mortalité, de longévité, de santé et de déchéance pour les assureurs, les réassureurs et les caisses de retraite aux États-Unis et en Europe, notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, en Belgique et en Irlande.

À propos d'Aegon

L'histoire d'Aegon remonte à plus de 175 ans - soit à la première moitié du 19e siècle. Depuis, Aegon est devenue une entreprise internationale faisant des affaires dans plus de 20 pays d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Aujourd'hui parmi les organisations de services financiers les plus importantes au monde, Aegon offre des solutions en matière d'assurance vie, de régimes de retraite et de gestion d'actifs. L'objectif d'Aegon est d'aider les gens à atteindre une sécurité financière durable. Vous trouverez plus de renseignements à l'adresse www.aegon.com.

À propos de Canada Life Reinsurance

Canada Life Reinsurance est une division de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et certaines de ses filiales et sociétés affiliées. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc.

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2018, nos compagnies comptaient environ 24 200 employés, 240 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administrent un actif consolidé de 1,1 billion d'euros (environ 1,6 billion de dollars canadiens)* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

*Au 30 septembre 2019

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jeff Poulin, FSA, FICA, Responsable à l'échelle mondiale, Canada Life Reinsurance, Téléphone : +1 215 542 4322