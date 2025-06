BLUE BELL, Pa., le 25 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Life Reinsurance, une filiale en propriété exclusive de Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO), a annoncé quelques changements à sa stratégie d'affaires. Canada Life Reinsurance cessera d'accepter des affaires nouvelles dans le marché de la réassurance vie traditionnelle (risque de mortalité) aux États-Unis (« assurance vie traditionnelle aux États-Unis »). Un facteur déterminant de cette décision est la volonté de consacrer davantage de ressources au marché de la réassurance structurée. Canada Life Reinsurance continuera de se concentrer sur la prestation de solutions de financement du capital et des provisions pour les entreprises de secteurs et de régions géographiques variés.

La compagnie enverra un avis à ses clients d'assurance vie traditionnelle aux États-Unis qui ont des contrats en vigueur pour leur indiquer qu'elle n'acceptera plus d'affaires nouvelles à compter du 31 décembre 2025. La compagnie travaillera en étroite collaboration avec les clients existants afin d'assurer une transition harmonieuse pour les affaires nouvelles facultatives et automatiques. Canada Life Reinsurance continuera de gérer, de traiter et de soutenir toutes les affaires en vigueur et tous les clients existants.

« Cette décision mûrement réfléchie permettra à Canada Life Reinsurance de se concentrer sur les marchés de base dans les secteurs de la réassurance structurée, de la réassurance du risque de longévité et de la réassurance de catastrophe », a déclaré Jeff Poulin, vice-président exécutif, Réassurance. « Comme nous gérons un important bloc d'affaires en vigueur d'assurance vie traditionnelle aux États-Unis, nos clients s'attendent à ce que nos niveaux de service demeurent élevés. Nous sommes déterminés à continuer de répondre aux attentes de nos clients. »

À propos de Canada Life Reinsurance

Canada Life Reinsurance offre une gamme de solutions novatrices de gestion des risques et du capital. Exerçant ses activités principalement aux États-Unis, à la Barbade, aux Bermudes et en Irlande, la société offre des services de réassurance à d'autres réassureurs pour leur permettre de gérer leurs risques de réassurance. Le portefeuille de produits offerts comprend la réassurance vie, la réassurance de rentes / du risque de longévité, la réassurance hypothécaire et la réassurance de catastrophe pour les biens immobiliers, sur une base proportionnelle et non proportionnelle.

Canada Life Reinsurance est une division de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et englobe certaines de ses filiales et sociétés affiliées. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est une filiale de Great-West Lifeco; elle est membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à plus de 40 millions de relations clients existantes. Au 31 décembre 2024, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Canada Life Reinsurance

