DUBLIN, le 26 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Life Reinsurance a annoncé le départ à la retraite prochain de Gabriel Kelly, qui a joué un rôle essentiel dans le succès de la compagnie depuis plus de trois décennies. Après 33 années remarquables, M. Kelly laisse derrière lui un exemple de résilience, de leadership et de croissance.

Gabriel Kelly a été chef de la direction de LLCBC à la Barbade au cours des 19 dernières années, et avant cela, il était cadre supérieur au bureau de la société à Dublin. Sa détermination et sa vision ont joué un rôle essentiel dans l'orientation des activités de l'équipe Assurance de dommages pendant les périodes difficiles du début des années 2000, contribuant à la solidité des activités de réassurance en cas de catastrophe de la société et à la croissance du portefeuille structuré d'assurance de dommages. Connu pour son expérience, sa franchise et son humour, il manquera beaucoup à ses collègues et à ses clients.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Gabriel pour son engagement, son dévouement et sa loyauté inébranlables, a déclaré Jeff Poulin, chef de la direction de Canada Life Reinsurance. Son leadership a été l'un des moteurs de notre réussite, et nous avons hâte de célébrer sa carrière extraordinaire à l'approche de sa retraite. »

« C'est un honneur d'avoir travaillé avec Gabriel au cours des 25 dernières années. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste quant aux perspectives qu'il a su mettre en place pour les activités d'assurance de dommages et pour l'équipe. » Derek Popkes, chef de l'exploitation, Réassurance, Échelle mondiale à Canada Life Reinsurance.

Eamon Loughnane succédera à M. Kelly à la tête de l'unité d'exploitation, Assurance de dommages, Échelle mondiale. M. Loughnane a fait ses preuves en matière d'excellence, ayant transformé les activités de réassurance vie de la compagnie en Europe. Reconnu pour sa capacité à produire des résultats, Eamon Loughnane a établi un cadre solide pour élaborer, évaluer et mettre en œuvre des structures nouvelles et novatrices, ce qui fait de lui le successeur idéal de M. Kelly.

« Je ne pourrais pas être plus heureux qu'Eamon accepte ce nouveau poste, a déclaré Jeff Poulin. Je suis persuadé qu'il continuera à s'appuyer sur notre réussite et à tirer parti des occasions qui s'offrent à nous. »

M. Kelly continuera de superviser les activités d'assurance de dommages jusqu'au 30 mars 2025 et consacrera les trois mois suivants à soutenir une transition harmonieuse.

À propos de Canada Life Reinsurance

Canada Life Reinsurance offre une gamme de solutions novatrices de gestion des risques et du capital qui fournit une protection au titre de la mortalité, de la longévité, de la santé et de la déchéance à l'intention des assureurs, des réassureurs et des caisses de retraite aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Canada Life Reinsurance est une division de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et englobe certaines de ses filiales et de ses sociétés affiliées. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. Pour en savoir plus, consultez canadalifere.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 31 décembre 2024, l'actif administré de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3,2 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr .

