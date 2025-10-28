VANCOUVER, BC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Canada ICI Capital Corporation, société de financement immobilier commercial de premier plan au pays, a le plaisir d'annoncer la nomination de Graham Collings au poste de directeur général, Colombie-Britannique.

Graham Collings, directeur général, Colombie-Britannique, Canada ICI Capital Corporation (Groupe CNW/Canada ICI Capital Corporation)

M. Collings possède plus de 20 ans d'expérience dans la création et le rayonnement de plateformes de placement, dans l'encadrement d'équipes et dans le montage de transactions partout au pays. Sa nomination témoigne de l'engagement de Canada ICI envers le marché névralgique de la Colombie-Britannique, qui occupe une place importante dans sa stratégie d'entreprise.

« Vancouver et l'ensemble du marché de la Colombie-Britannique connaissent une grande effervescence. C'est une région aux nombreux promoteurs, prêteurs et propriétaires d'entreprise qui créent l'avenir immobilier du Canada. Mon objectif est de les aider à aller de l'avant avec confiance en proposant une vision claire », a déclaré M. Collings.

Un rassembleur et un catalyseur de croissance

Avant de se joindre à Canada ICI, M. Collings a passé 18 ans chez ACM Advisors, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs non traditionnels au Canada, où il a occupé le poste de premier vice-président, Placements. Au cours de son mandat, il a contribué à faire passer ACM du statut de gestionnaire de fonds régional à celui de plateforme nationale avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, en menant l'expansion à Toronto et à Montréal.

Plus tôt dans sa carrière chez Colliers International, il a conclu plus de 2,7 milliards de dollars de transactions et s'est bâti une réputation de rigueur analytique et d'exécution collaborative.

Fondateur des Young Urban Professionals in Real Estate (YUPRE) de Vancouver et récent président de la Mortgage Investment Association of BC, M. Collings incarne une philosophie de leadership fondée sur le mentorat, la proximité et la concertation.

Bâtir une plateforme plus solide pour les clients

M. Collings visera le renforcement de la présence de Canada ICI en Colombie-Britannique, tout en collaborant à l'échelle nationale pour améliorer l'efficacité en matière de montage financier et de services-conseils.

« Graham apporte une expérience institutionnelle à notre plateforme de montage et une compréhension nuancée des produits hypothécaires qui tombent à point nommé dans le marché actuel, a déclaré Dale Klein, chef de la direction de Canada ICI. Son expérience cadre parfaitement avec notre gamme de produits de prêt, dont nos programmes de prêt de la SCHL, qui ont pris une part significative du marché canadien. Le leadership de Canada ICI en matière d'offre et de gestion de produits hypothécaires de qualité à l'échelle nationale ne sera que renforcé par l'arrivée de M. Collings. »

À propos de Canada ICI

Canada ICI Capital Corporation est l'une des principales sociétés de financement immobilier commercial au Canada et l'un des prêteurs les plus actifs du pays, finançant directement un large éventail de produits de construction et de financement à terme de la SCHL pour des emprunteurs de grande qualité partout au Canada. Son programme de la SCHL est reconnu comme l'une des sources de capitaux les plus fiables et les plus concurrentielles au Canada.

En organisant chaque année plus de 15 milliards de dollars de financement par l'entremise de bureaux partout au pays, ICI Canada se spécialise dans l'octroi de prêts hypothécaires commerciaux, le prêt direct et la gestion des actifs hypothécaires. L'entreprise dirige l'industrie dans la distribution et la gestion de produits hypothécaires attrayants qui répondent aux besoins du marché, en combinant l'agilité entrepreneuriale et la discipline institutionnelle pour aider les emprunteurs à accéder à des capitaux et les prêteurs à déployer des fonds dans des occasions de grande qualité en toute confiance.

Pour en savoir plus, consulter www.canadaici.com .

