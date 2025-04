EDMONTON, AB, le 2 avril 2025 /CNW/ - Canada ICI Capital Corporation, une société de financement immobilier commercial de premier plan, est heureuse d'annoncer la nomination de Margaret Paproski au poste de chef de l'exploitation. Son mandat commence le 24 mars 2025. Possédant une vaste expérience en finances, en droit et en leadership opérationnel, Mme Paproski apporte une vision stratégique qui contribuera à stimuler la croissance, l'efficacité et le leadership sur le marché continus de l'entreprise en matière de financement immobilier commercial au Canada.

Canada ICI nomme Margaret Paproski au poste de chef de l'exploitation (Groupe CNW/Canada ICI Capital Corporation)

La nomination de Mme Paproski marque une étape importante alors que Canada ICI améliore sa plateforme nationale et renforce ses capacités opérationnelles et technologiques. Au cours de plus de 20 ans d'expérience, elle a dirigé avec succès des équipes très performantes dans les domaines des services bancaires d'investissement, du financement structuré, des services-conseils juridiques et des opérations financières, plus récemment à titre de fondatrice et de chef de l'exploitation d'InvestDEFY Technologies.

Tout au long de sa carrière, elle a optimisé les flux de travail, tiré parti de la technologie pour favoriser l'évolutivité et composé avec des environnements réglementaires complexes, positionnant les organisations pour leur réussite à long terme dans des marchés dynamiques et en évolution.

« Le leadership de Margaret est un atout formidable pour Canada ICI alors que nous continuons de faire croître notre entreprise, a déclaré Dale Klein, fondateur et chef de la direction de Canada ICI. Son expertise approfondie en finances structurées, en conformité réglementaire et en efficacité opérationnelle sera essentielle pour stimuler notre prochaine phase de croissance. Ses antécédents en matière de résolution de défis complexes et multidimensionnels s'harmonisent parfaitement avec l'orientation stratégique de Canada ICI. »

Avant de se joindre à Canada ICI, Mme Paproski a structuré des produits financiers d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars, lancé et mis à l'échelle des plateformes d'investissement et dirigé des initiatives de transformation sur les marchés des actifs traditionnels et numériques. Son expérience s'étend à la division des services bancaires d'investissement de Lehman Brothers, à Felesky Flynn LLP, à Midnight Sun Financial et à KPMG LLP, où elle s'est spécialisée dans le montage financier complexe, l'exécution de transactions, la stratégie fiscale et le leadership opérationnel.

Avec la présence nationale de Canada ICI et le volume élevé de transactions hypothécaires commerciales, Mme Paproski mettra l'accent sur la rationalisation des opérations pour améliorer l'évolutivité et l'efficacité, favorisant la collaboration entre les équipes de montage et de gestion d'actifs. Elle améliorera également la prise de décisions fondées sur des données afin de renforcer l'avantage concurrentiel de Canada ICI. Ardente défenseure du perfectionnement en leadership et de la diversité, elle s'engage également à encadrer la prochaine génération de chefs de file de l'industrie.

« Je suis ravie de me joindre à Canada ICI à un moment charnière de l'industrie, a déclaré Margaret Paproski. L'entreprise s'est forgé une réputation exceptionnelle dans l'excellence en financement immobilier commercial. Je me réjouis à l'idée de travailler avec notre équipe talentueuse pour renforcer la collaboration, faire croître l'organisation et créer de nouvelles possibilités de croissance. »

À propos de Canada ICI

Canada ICI est l'une des plus importantes sociétés de financement immobilier commercial au pays. Chaque année, la société obtient du financement se chiffrant à plus de 15 milliards de dollars par l'entremise de ses bureaux répartis dans tout le pays.

Se spécialisant exclusivement dans le montage de prêts hypothécaires commerciaux, le prêt direct et la gestion d'actifs hypothécaires, Canada ICI a mis sur pied une plateforme de financement de pointe axée sur l'esprit d'entreprise et la discipline institutionnelle, déployée depuis 1993.

Pour plus de renseignements, visitez www.canadaici.com.

SOURCE Canada ICI Capital Corporation

Personne-ressource pour les médias : Amber Guido, Tél. : 647 252-5392, [email protected]