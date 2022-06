Canada convie les délégués à Montréal pour la conférence sur la diversité biologique (COP15)

Déclaration du ministre Steven Guilbeault et de la ministre Mélanie Joly

OTTAWA, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - « Nous sommes en mesure de confirmer que le Canada accueillera la communauté internationale à Montréal en décembre 2022 lors de la 15e Conférence des Parties (COP15), dont les objectifs principaux viseront à protéger la nature et à mettre un terme à la perte de biodiversité partout dans le monde.

« La présidence de la COP15 sera toujours assumée par la Chine, tel que convenu par l'ensemble des membres de la Convention des Nations Unies.

« Montréal héberge depuis toujours le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. Étant donné que la Chine n'est pas en mesure d'accueillir la conférence sur place en raison de la pandémie de COVID-19, le Canada est prêt à assumer ce rôle.

« La principale préoccupation du gouvernement du Canada a toujours été de s'assurer que la COP15 donne les résultats souhaités pour la nature, peu importe le lieu où elle se déroule.

« Les partenaires internationaux doivent de toute urgence mettre fin à l'alarmante perte de biodiversité sur l'ensemble de la planète et renverser la vapeur. Le Canada continuera de réclamer une collaboration internationale à l'égard d'un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020, dont l'objectif serait de protéger 30 p. 100 des terres et des océans d'ici 2030.

« Alors que près d'un million d'espèces sont menacées d'extinction sur la planète, le déclin de la biodiversité a de très graves conséquences pour l'humanité, entraînant notamment l'effondrement des systèmes alimentaires, économiques et sanitaires et la perturbation de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Le monde ne peut se permettre d'attendre davantage avant d'unir ses efforts pour protéger la nature.

« Cette importante conférence internationale constituera un événement prestigieux pour le Canada, alors que des milliers de délégués de partout dans le monde se réuniront à Montréal dans le but de prendre des mesures pour protéger la nature.

« Mettre un terme à la perte de biodiversité et renverser la vapeur sont des objectifs qui exigeront de véritables collaborations et partenariats, notamment avec les peuples autochtones, qui ont été les premiers gardiens du territoire. Ces objectifs exigeront également un véritable changement transformationnel, des innovations et une prise en compte adéquate de la vraie valeur de la nature au sein des processus décisionnels dans tous les secteurs. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

