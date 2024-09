Dans le cadre d'essais cliniques, OPDUALAGMC a plus que doublé la survie sans progression médiane (SSPm), comparativement au nivolumab en monothérapie, le traitement de référence établi1

OPDUALAGMC est un nouveau traitement qui associe deux immunothérapies différentes, y compris le troisième inhibiteur de point de contrôle immunitaire distinct mis au point par Bristol Myers Squibb, pour aider le système immunitaire à lutter contre le mélanome de stade avancé

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) est heureuse d'annoncer qu'OPDUALAGMC (nivolumab et relatlimab) est maintenant inscrit à la Liste des médicaments - Établissements pour le traitement de première intention des adultes et des enfants (âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg) atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique qui n'ont jamais été traités par un traitement à action générale pour un mélanome non résécable ou métastatique2 et dont l'indice de performance ECOG est de 0 ou de 13.

« Depuis l'approbation du premier inhibiteur de point de contrôle immunitaire, il y a plus de dix ans, nous avons vu l'immunothérapie seule et en association révolutionner le traitement des patients atteints de mélanome de stade avancé », souligne le Dr Wilson Miller, directeur, Unité de recherche clinique, Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif, Montréal, Québec. « La nouvelle d'aujourd'hui est importante, car elle offre aux patients admissibles du Québec un choix supplémentaire d'une nouvelle association d'inhibiteurs de point de contrôle pour mieux adapter leur traitement, répondre à leurs besoins particuliers et obtenir potentiellement de meilleurs résultats thérapeutiques. »

Le mélanome métastatique est la forme la plus mortelle de cancer de la peau4. L'incidence du mélanome augmente depuis 30 ans5. OPDUALAGMC est la première option thérapeutique contenant un anticorps bloquant LAG-3 (gène 3 d'activation des lymphocytes) et à montrer un bienfait statistiquement significatif dans le cadre d'un essai clinique de phase III. Dans l'essai clinique de phase III RELATIVITY-047, OPDUALAGMC a satisfait au critère d'évaluation principal, soit la survie sans progression (SSP), dont la médiane a plus que doublé comparativement au nivolumab en monothérapie, le traitement de référence actuel établi.

« En tant que survivante du mélanome, je comprends personnellement l'importance de l'accès à des traitements comme OPDUALAGMC », explique Kathleen Barnard, fondatrice, Fondation Sauve ta peau. « Aujourd'hui, je suis heureuse de savoir que des gens comme moi, au Québec, auront dorénavant accès à ce traitement, le premier de sa classe, qui devrait aussi ou également être accessible aux patients et aux patientes de tout le pays. »

« Cette annonce est essentielle pour les patients atteints de mélanome non résécable ou métastatique qui vivent au Québec », mentionne Falyn Katz, PDG, Mélanome Canada. « Le mélanome et le cancer de la peau peuvent avoir une incidence sur l'ensemble des Canadiens, et c'est pourquoi nous exhortons tous les régimes d'assurance médicaments provinciaux et territoriaux à donner accès à de nouvelles options de traitement et ce, à toute la population canadienne qui pourrait en bénéficier. »

Le Québec est la première province au Canada à inscrire OPDUALAGMC à la liste des Médicaments - Établissements remboursés par son régime d'assurance médicaments public. Cette inscription fait suite à la recommandation formulée par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) en faveur du remboursement d'OPDUALAGMC par les régimes publics. Cette recommandation s'appuyait sur les résultats de l'essai de phase III RELATIVITY-0476. Plus tôt cette année, l'Agence des médicaments du Canada (anciennement l'ACMTS) avait elle aussi recommandé le remboursement d'OPDUALAGMC par les régimes publics7.

« Nous avons fait de grands progrès au cours de la dernière décennie avec un solide programme de développement en oncologie fondé sur un héritage de leadership en matière d'approches novatrices, notamment l'offre du premier inhibiteur de point de contrôle immunitaire aux patient(e)s. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de la décision du gouvernement du Québec d'inclure OPDUALAGMC à sa liste de médicaments remboursés par le régime public », a déclaré Elaine Phillips, directrice générale, BMS Canada. « Nous sommes déterminés à aider les patients à qui nos médicaments conviennent en instaurant et en maintenant l'accès à ces médicaments tout au long de leur parcours thérapeutique et nous continuerons de collaborer avec les instances décisionnelles pour assurer un accès équitable à OPDUALAGMC pour l'ensemble de la population canadienne admissible. »

Pour de plus amples renseignements sur OPDUALAGMC, y compris des renseignements sur l'innocuité et la posologie, veuillez consulter la monographie canadienne du produit : ici.

À propos du mélanome

Le mélanome est l'un des cancers dont la croissance est la plus rapide au monde. Au Canada, les cas de mélanome diagnostiqués ont plus que triplé au cours des 30 dernières années et continuent d'augmenter. En fait, plus de 1 300 Canadiens meurent de cette maladie chaque année8.

Le mélanome commence par une tumeur maligne dans les mélanocytes, qui sont les cellules qui produisent la mélanine (la pigmentation de la peau). En tant que tumeur cancéreuse, le mélanome peut produire des métastases dans d'autres parties du corps. Il existe plusieurs sous-types de mélanomes, y compris le mélanome cutané, acral, des muqueuses, oculaire et même achromique9.

À propos de Bristol Myers Squibb Canada Co.

Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Bristol Myers Squibb Canada Co. emploie près de 300 personnes partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patient(e)s à vaincre des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, visitez notre site Web à l'adresse bms.com/ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

