/R E P R I S E -- Droits piétinés, faut résister - Marche pour la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 2026/

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la marche solidaire soulignant la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, les représentantes et représentants des médias sont invités à participer à un point de presse, en amont de l'événement.

Pour l'occasion, plusieurs organisations syndicales, communautaires et citoyennes uniront leurs voix pour dénoncer les reculs importants subis au Québec, en matière de droits économiques et sociaux.

C'est dans le cadre de cette marche que seront décriés les impacts de ces changements lourds de conséquences pour les travailleuses et les travailleurs.



Aide-mémoire Quoi : Point de presse, en présence de porte-paroles des milieux syndicaux, internationaux et communautaires. Date : Samedi 2 mai 2026, 13 h 15 Lieu : Devant le monument à sir George-Étienne Cartier (4200, av. du Parc, Montréal)

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maxime Clément, APTS 514 792-0481; Marilou Gagnon, CSD 514 248-6277; Jean-Pierre Larche, CSN 514 605-0757; Maude Messier, CSQ 514 213-0770; Marie-Ève Rancourt, FAE 514 709-7763; Sandra Gagné, FIQ 514 796-5093; Jean Laverdière, FTQ 514 893-7809; Éric Lévesque, SFPQ 418 564-4150; Karine Doyon, SPGQ 438 531-5639