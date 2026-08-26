Campagne SAQ au profit de Banques alimentaires du Québec (BAQ) - Une rentrée scolaire solidaire : la SAQ lance sa campagne pour soutenir les BAQ

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- La rentrée scolaire met les finances familiales à l'épreuve pour plusieurs. C'est sans doute ce qui explique le nombre de demandes d'aide alimentaire à la hausse traitées par Banques alimentaires du Québec (BAQ) qui atteint désormais des niveaux jamais vus. Face à cette réalité, la SAQ mobilise une fois de plus ses clients et ses employés pour offrir un soutien essentiel aux centaines de milliers de personnes qui vivent en situation de précarité alimentaire. Du 27 août au 6 septembre, la SAQ remettra deux repas à Banques alimentaires du Québec pour chaque produit Origine Québec vendu. Les clients qui désirent contribuer davantage pourront aussi verser un don à BAQ à la caisse

« En choisissant un produit Origine Québec, nos clients posent un geste concret qui soutient à la fois les familles qui ont besoin d'un coup de pouce pour commencer l'année scolaire le ventre plein et les producteurs d'ici », souligne Sandrine Bourlet, vice-présidente Commercialisation.

Des demandes en augmentation constante

Les besoins sont criants et ne cessent de monter en flèche. Le visage des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire présente des profils de toutes sortes:

3,1 millions de demandes d'aide alimentaire répondues chaque mois;

600 000 personnes uniques aidées à travers tous les services par mois;

Une fréquentation annuelle qui frôle maintenant 1 million

48% des ménages aidés sont des familles avec enfants. Près de 47 500 enfants de plus qu'en 2022 ont bénéficié du dépannage alimentaire.

Partenaires de cœur

C'est en 2011, alors que le réseau de BAQ avait lancé un signal d'alarme en raison d'un manque de ressources, que la SAQ a constaté l'ampleur des besoins à combler et qu'elle a fait de l'aide alimentaire sa grande cause d'entreprise.

Depuis maintenant plus de 16 ans, la SAQ est également partenaire de la Tablée des chefs, et plus récemment, elle s'est impliquée dans l'arrondissement où se trouve son siège social, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal, avec la Cuisine collective Hochelaga- Maisonneuve (CCHM). Avec cet organisme bien enraciné dans le secteur, elle a contribué à la mise en place d'un potager urbain et d'une imposante serre qui est en activité plus de 10 mois par année. Toutes les récoltes, tant du potager que de la serre, sont entièrement dédiées à nourrir les gens du quartier de notre arrondissement.

Pour en savoir plus sur ces initiatives, écoutez ces épisodes de notre balado Sous le bouchon La CCHM : Cultiver l'entraide, Les Banques alimentaires du Québec et Partenariats de cœur.

À propos du réseau de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 34 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 400 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 600 000 personnes uniques chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Sources : Linda Bouchard, SAQ, Relations de presse, 514 916-0293, [email protected]; Florent Bartolucci, Banques alimentaires du Québec, Conseiller, Communications et campagnes, 438 978-4324, [email protected]