Campagne publicitaire sur les normes du travail 2025 - Des questions qui vous travaillent?

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Jours fériés, vacances, pourboire : sauriez-vous dire quelles règles s'appliquent, en quelles circonstances et à qui? Il s'agit là de questions sur les normes du travail qui préoccupent beaucoup les travailleuses et les travailleurs. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à leur rappeler qu'elle demeure la porte d'entrée pour les informer.

Une nouvelle campagne

Pour sensibiliser et informer les employeurs et les personnes salariées sur ces sujets, la CNESST lance dès aujourd'hui, et jusqu'au 5 octobre prochain, la campagne Les normes du travail, pour les questions qui vous travaillent. Trois messages publicitaires de 15 secondes seront diffusés à la radio traditionnelle et à la radio numérique. S'ajouteront des actions sur le Web et les médias sociaux, ainsi que des articles dans différents médias pour rejoindre les principaux acteurs du monde du travail.

Pour écouter les messages radio et en savoir plus sur les principales dispositions de la Loi sur les normes du travail, visitez le cnesst.gouv.qc.ca/questions-normes.

Jours fériés

Les jours fériés sont normalement chômés. Avec un jour férié vient le droit à un congé payé. La personne qui doit malgré tout travailler a droit à un congé payé dans les trois semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié (cette règle est différente pour la fête nationale). L'employeur peut sinon opter pour le versement d'une indemnité pour jour férié, qui s'additionne au salaire habituel de la travailleuse ou du travailleur pour la journée travaillée.

Vacances

La durée des vacances annuelles auxquelles une personne a droit est établie en fonction du nombre d'années de service continu pour le même employeur à la fin de l'année de référence qu'il a établie pour le calcul des vacances.

Voici ce qui est prévu :

Moins d'un an : un jour par mois complet de service continu, sans dépasser deux semaines

D'un an à moins de trois ans : deux semaines

Trois ans et plus : trois semaines

Quant au montant de l'indemnité de vacances, il est de 4 % pour la personne qui cumule moins de trois ans de service continu à la fin de l'année de référence, puis de 6 % par la suite. Il se calcule sur la base du salaire brut gagné durant cette période.

Pourboire

Le pourboire appartient à la personne qui a rendu le service, quels que soient son salaire ou le type de service rendu. Les travailleuses et travailleurs qui y ont droit peuvent s'entendre sur la façon de le répartir au moyen d'une convention de partage des pourboires. L'employeur ne peut pas conserver les pourboires ou imposer un partage des pourboires.

Du matériel pour les milieux de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs un accompagnement incluant différents services, informations et ressources, comme de la formation en ligne et des webinaires sur les normes du travail et de nombreux outils Web tels que monCalcul, de l'aide à la rédaction d'une politique de télétravail et un guide et un modèle de politique en matière de harcèlement psychologique et sexuel au travail.

Citations

« Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a entrepris plusieurs travaux qui, à termes, sont venus modifier certaines dispositions de la Loi sur les normes du travail. Cette loi demeure toutefois vaste et il est nécessaire de permettre aux travailleuses et travailleurs et à leurs employeurs de revisiter certains sujets en poursuivant les actions d'information et de sensibilisation visant les lois et règlements qui les concernent. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La Loi sur les normes du travail est ancrée dans le quotidien des milieux de travail. Elle encadre notamment les conditions de plus de 2,2 millions de travailleuses et de travailleurs non syndiqués, ainsi que leurs quelque 288 000 employeurs. Avec le renouvellement rapide de la main-d'œuvre, il est important de poursuivre la sensibilisation à l'égard de sujets qui peuvent parfois sembler acquis. C'est pourquoi nous abordons les jours fériés, les vacances et le pourboire dans cette nouvelle campagne. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

