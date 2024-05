Campagne majeure « Ensemble, alimentons la vie » - Le Mouvement Desjardins octroie plus de 940 000 $ à Moisson Rive-Sud pour son carrefour de l'aide alimentaire

BOUCHERVILLE, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Afin de répondre aux besoins grandissants de la population de la Montérégie dans la situation économique actuelle, le Mouvement Desjardins octroie plus de 940 000 $ à Moisson Rive-Sud pour son projet de carrefour de l'aide alimentaire. Le nouvel établissement triplera l'espace de stockage de l'organisme et lui permettra d'offrir aux personnes les plus vulnérables un écosystème de sécurité alimentaire robuste, efficient et innovant.

Cet investissement qui découle du Fonds d'aide au développement du milieu des caisses Desjardins de la Montérégie et du Fonds du Grand Mouvement est réalisé dans le cadre de la campagne majeure « Ensemble, alimentons la vie ».

« Chez Desjardins, nous sommes convaincus que l'accès à une alimentation saine et de qualité est un droit fondamental. C'est donc avec fierté que nous soutenons l'expansion du carrefour de l'aide alimentaire de Moisson Rive-Sud grâce à une contribution totale de 943 000 $ provenant du Fonds du Grand Mouvement et du Fonds d'aide au développement du milieu des caisses locales. Face aux défis socioéconomiques actuels et à la hausse des demandes d'assistance, nous sommes persuadés que cette initiative ambitieuse contribuera à réduire l'insécurité alimentaire des personnes qui en bénéficieront », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Nous sommes immensément reconnaissants de l'investissement du Mouvement Desjardins dans notre projet. C'est grâce à l'implication de grands partenaires que nous sommes en mesure de soutenir les personnes en situation d'insécurité alimentaire. La présence de monsieur Stéphane Boismenu dans notre cabinet de campagne est un élément clé du succès de notre partenariat. Nous sommes inspirés par son engagement sincère et généreux qui contribuera à alimenter la vie des bénéficiaires de nos 152 organismes membres de la Montérégie », a déclaré Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud.

Rappelons-nous que mensuellement, Moisson Rive-Sud soutient plus de 80 300 personnes, et ce, grâce à un réseau rassemblant plus de 150 organismes et écoles. La banque alimentaire récupère et distribue plus de 55 M$ de denrées annuellement, soit l'équivalent de 4,5 millions de kilogrammes de produits alimentaires. Le bâtiment utilisé actuellement est arrivé à sa pleine capacité et aucun agrandissement n'est possible. À la suite de plusieurs études menées avec des consultants externes, l'organisme a décidé d'acquérir un terrain et de construire le carrefour afin de répondre convenablement à toutes les demandes courantes et à celles à venir.

Ensemble, alimentons la vie!

À propos de Moisson Rive-Sud

Depuis 30 ans, Moisson Rive-Sud est la principale banque alimentaire en Montérégie. Couvrant plus de 70 % du territoire, elle récupère annuellement près de 4,5 millions de kilogrammes de denrées, soit une valeur marchande de plus de 59 M$, auprès des entreprises agroalimentaires. Les produits recueillis sont redistribués gratuitement à un réseau de 152 organisations membres. Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient en aide à plus de 80 300 personnes, dont 37 % sont des enfants de 0 à 17 ans. À travers son réseau, l'organisme répond mensuellement à 61 075 demandes de dépannage alimentaire, en plus de faire en sorte que 193 065 repas et collations soient servis. La force de Moisson Rive-Sud se traduit par « 1 $ = 25 $ », c'est-à-dire que chaque don de 1 $ permet la distribution de plus de 25 $ en denrées. Grâce à des frais d'exploitation de moins de 5 %, chaque dollar voit sa valeur multipliée.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

