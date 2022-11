Campagne majeure de financement de l'UQAM : Près de 119 millions $ pour 100 millions d'idées

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) et sa Fondation sont fières d'annoncer que l'ambitieux objectif de la campagne majeure 100 millions d'idées a été atteint - et même dépassé! Au total, ce sont près de 119 millions de dollars, soit environ 19 millions de dollars de plus que l'objectif de la campagne, qui ont été recueillis pour soutenir l'UQAM et les nombreuses idées brillantes de sa communauté. La nouvelle a été dévoilée lors d'un événement de clôture tenu le 8 novembre à l'UQAM en présence des donateurs et donatrices et des partenaires de la campagne.

Lancée publiquement en janvier 2018, la campagne visait à soutenir la relève, appuyer des projets de recherche prometteurs pour l'avenir, stimuler l'entrepreneuriat québécois, faire rayonner le savoir et la culture et renforcer la présence de l'UQAM à Montréal. « En janvier 2018, lors du lancement de la plus grande campagne majeure de son histoire, l'UQAM s'est fixé l'objectif audacieux de recueillir 100 millions de dollars pour 100 millions d'idées. Grâce à la Fondation, nous donnons à l'Université les moyens de ses ambitions, en lui permettant de continuer d'innover en enseignement, en recherche et en création, a affirmé la rectrice Magda Fusaro. Aujourd'hui, toutes les personnes étudiantes, employées et diplômées peuvent se réjouir et déclarer : mission accomplie! Les projets réalisés grâce à cette campagne auront un impact important sur le développement de la société québécoise. »

Au total, plus de 17 500 donateurs et donatrices - des individus, des entreprises, des fondations et des organisations - ont contribué à cet effort sans précédent dans l'histoire de l'Université. « Leur générosité exceptionnelle permet aujourd'hui à la Fondation de jouer un rôle majeur dans la réussite et le rayonnement de l'UQAM, a déclaré le président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM, Philippe Rainville. Je remercie tous ceux et celles qui, au cours des cinq dernières années, ont mis l'UQAM, sa relève et leurs idées brillantes au cœur de leurs priorités. »

Quelques-uns des projets soutenus

La campagne aura notamment permis:

Pour la directrice générale de la Fondation, Michelle Niceforo, les résultats exceptionnels de la campagne 100 millions d'idées reposent sur les efforts d'une collectivité engagée. « Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs et actrices qui ont fait de cette campagne une réussite : le cabinet de campagne et nos quatre coprésidents pour leur détermination à faire connaître les projets de l'UQAM, le conseil d'administration pour son engagement sans faille envers notre université, nos donateurs et donatrices pour leur confiance et leur générosité exceptionnelles et l'équipe de la Fondation pour le remarquable travail qui a été accompli ces dernières années afin de réaliser cette opération ambitieuse .»

La rectrice, Magda Fusaro, se réjouit du succès de la campagne majeure, qui illustre un attachement marqué envers l'Université du Québec à Montréal et sa mission. « Je suis profondément reconnaissante et je remercie toutes les personnes qui ont généreusement contribué au dépassement de l'objectif de la campagne 100 millions d'idées. Grâce au soutien des forces vives de l'Université, de ses partenaires, de ses personnes diplômées et de toute la société, plus que jamais, l'UQAM peut continuer d'exercer son rôle de chef de file au sein de la Francophonie. L'UQAM peut être fière de cet accomplissement. »

La campagne 100 millions d'idées en quelques chiffres

118 848 248 $ recueillis

52 656 dons reçus



Don le plus élevé : 12 millions de dollars de la Fondation Courtois, destiné au Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines - Fondation Courtois



Don individuel le plus élevé : 1,8 million de dollars de Paul D. Leblanc , afin de créer la Bourse Honorable Albert-Leblanc pour les étudiants autochtones en droit

, afin de créer la Bourse Honorable Albert-Leblanc pour les étudiants autochtones en droit 17 512 donateurs et donatrices, dont :

16 889 individus



623 organisations

8 319 donateurs et donatrices ayant contribué pour la première fois dans le cadre de cette campagne majeure, soit 48 % du total des personnes ayant fait des dons

À propos de l'UQAM et de sa Fondation

Créée en 1969, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique dont le rayonnement est international. Au cœur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L'originalité et les caractéristiques de ses quelque 300 programmes d'études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée.

Grâce à l'appui de donatrices et de donateurs, la Fondation de l'UQAM soutient de nombreux projets porteurs de l'Université et appuie la relève, conformément à la mission qu'elle poursuit depuis 1976 : contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la création, et favoriser l'accessibilité aux études universitaires par l'offre de bourses aux étudiantes et aux étudiants.

