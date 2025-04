Campagne La sécurité routière, j'embarque - Appareils de transport personnel motorisés - Comment se comporter avec les appareils circulant sur la voie publique?

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance aujourd'hui une nouvelle phase de la campagne de sensibilisation La sécurité routière, j'embarque. Cette offensive vise à responsabiliser les utilisateurs d'appareils de transport personnel motorisés (ATPM), comme les trottinettes électriques et les appareils gyroscopiques, quant à leur rôle à l'égard de leur sécurité. La campagne, qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, vise également à inciter les automobilistes à partager la route et à adapter leur conduite en présence de ces usagers vulnérables.

Trop de roues

Des appareils avec lesquels partager la route

Saviez-vous que, depuis juillet 2023, les trottinettes électriques, appareils gyroscopiques et autres moyens de transport similaires sont autorisés, dans le cadre d'un projet pilote, à circuler sur la voie publique?

Les utilisateurs de ces appareils, mais également les automobilistes, doivent respecter certaines règles établies dans le cadre du projet pilote relatif à l'utilisation des ATPM, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), notamment en matière de circulation.

Chaque usager ou usagère a un rôle à jouer afin d'assurer sa sécurité et celle des autres. Comme les utilisateurs d'ATPM sont beaucoup plus vulnérables en cas d'impact, les automobilistes doivent redoubler de vigilance, réduire leur vitesse et garder une distance raisonnable et sécuritaire avec eux. Les utilisateurs d'ATPM sont quant à eux tenus, entre autres, de respecter la même signalisation que les cyclistes, d'avoir un appareil conforme et de porter l'équipement de protection nécessaire.

Citation

« L'arrivée des beaux jours est synonyme de présence accrue d'usagers vulnérables sur les routes, comme les utilisateurs d'ATPM. Pour favoriser un partage de la route en toute sécurité, nous devons tous, peu importe notre moyen de déplacement, faire notre part. La cohabitation harmonieuse passe par le respect des règles et la considération envers les autres usagers de la route. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Résumé de la campagne

La campagne La sécurité routière, j'embarque découle de la mise en œuvre de la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, soit « Déployer une grande campagne de sécurité routière ».

découle de la mise en œuvre de la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, soit « Déployer une grande campagne de sécurité routière ». Des messages de sensibilisation mettant en vedette la porte-parole Katherine Levac sont diffusés sur différentes plateformes médiatiques (télévision, radio, affichage et numérique). Ces messages ont pour but d'inciter la population à adopter des comportements sécuritaires sur la route et de créer un mouvement d'adhésion à la cause de la sécurité routière.

Faits saillants

Un ATPM est un véhicule destiné au transport de personnes, qui : est muni exclusivement de moteurs électriques; est muni d'au moins une roue; n'a pas d'habitacle fermé par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque.



Il peut s'agir par exemple de trottinettes électriques, de véhicules gyroscopiques, de véhicules semblables à des trottinettes avec un siège ou qui ont trois roues.

Les ATPM ont graduellement fait leur entrée sur le réseau routier. L'arrivée de ces appareils peut engendrer des enjeux de cohabitation et demande, à tous les usagers de la route, de s'adapter pour éviter les accidents.

Messages pour les utilisateurs d'ATPM : Respecter les mêmes consignes que celles concernant les cyclistes (circuler du bon côté de la rue, s'immobiliser complètement aux feux rouges ou aux panneaux d'arrêt, respecter les priorités, circuler le plus près possible du côté droit, selon l'état de la chaussée, respecter toute signalisation applicable). Porter un casque et s'assurer que l'appareil respecte les caractéristiques obligatoires prévues par l'encadrement pour être autorisé à circuler sur les chemins publics. S'acclimater à l'utilisation d'un ATPM, notamment par rapport à sa manœuvrabilité. Le poids, la vitesse, la capacité d'accélération et la stabilité peuvent différer de ceux d'une bicyclette. Adopter des comportements favorisant sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route, dont les piétons.

Un projet pilote d'une durée prévue de trois ans a été lancé en juillet 2023 par le MTMD afin principalement d'analyser l'intégration de ces appareils à la circulation routière sur la chaussée de chemins publics dont la limite de vitesse ne dépasse pas 50 km/h et leurs voies cyclables, dans le respect de certaines conditions.

